Dositeo Amadeo, educador financiero: "Solo con libros y seminarios la gente no mejora la gestión de sus finanzas"

Educar y aconsejar en la gestión eficiente de los recursos económicos de los que disponemos. Ese es, a grosso modo, el trabajo que desempeña un educador financiero, un profesional de las finanzas cuya figura tiene cada más presencia en la sociedad. Se trata, en definitiva, de un asesor personal que nos indica la mejora manera de organizar nuestra economía. "Con el asesoramiento de un educador financiero se habrían evitado fraudes como el de las preferentes de Bankia o el de Fórum Filatélico", asegura Dositeo Amadeo, presidente de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros (AEPF). "A mis clientes se lo desaconsejé. Nadie podía ofrecer una rentabilidad tan alta", precisa el gallego.

¿Qué es exactamente la educación financiera?

La definición genérica es la que viene de la OCDE, que define la educación financiera como aquel método que ayuda a los ciudadanos o a las familias a mejorar su calidad de vida mediante la gestión eficiente de sus recursos económicos. Para ello identifican tres tipologías de educación financiera. La primera es la enfocada a webs, libros… Hablamos de un modelo de alfabetización de forma autodidacta. El segundo nivel es la que se imparte en forma de clases. Y la OCDE recoge un tercer nivel de educación financiera que es aquella que está impartida por profesionales para ayudar a los ciudadanos a gestionar sus finanzas personales, sobre todo enfocada al cambio de hábitos. La OCDE está viendo que con los libros y los seminarios la gente no consigue mejorar la gestión de sus finanzas personales.

¿Los españoles somos autodidactas en conocimiento financieros?

Sí, pero no solo los españoles. Es un tema a nivel internacional. Donde primero se ha visto es Estados Unidos. La educación financiera de forma autodidacta no genera los resultados que los ciudadanos espera.

¿Cuál es el nivel general de conocimientos financieros en España?

Los últimos estudios que manejamos nos dicen que alrededor del 80% de los ciudadanos no tienen la educación financiera suficiente como para gestionar sus finanzas de forma eficaz.

Hay tanto dinero en los depósitos de los bancos porque la gente tiene miedo a invertir"

¿Por qué no está interesado el ciudadano en cuidar su economía?

Hay dos perfiles. El perfil del ahorrador que piensa que sabe y que se da cuenta que no está bien organizado, como hemos visto ahora con la pandemia. Y después está el que no sabe, el que no hace nada. Por eso hay tanto dinero en los depósitos de los bancos, porque la gente tiene miedo. La figura de un educador financiero es la que ayuda a una persona a organizarse antes de ir a un intermediario financiero.

¿Para la economía doméstica ya no sirven las cuentas de la abuela?

Las cuentas de la abuela sirven también hoy en día, pero todo se puede mejorar. Antiguamente nuestras abuelas tenían los sobres y aguardaban y ahorraban. Eso es planificar. Pero antes no se recurrían a los préstamos casi nada. Hoy en día tenemos instrumentos que nos permiten tener calidad de vida no solo en el futuro, también hoy. Hoy, por ejemplo, los jóvenes pueden permitirse tener una casa poniendo solo el 30% de inversión. Tenemos que tratar de aprender de lo bueno que tienen vivir en una sociedad desarrollada como la nuestra.

Se acercan las navidades. ¿Hay que comprar ya los regalos y lo que vamos a poner en la cena de Nochebuena antes de que los precios se disparen?

Lo dicen muchas instituciones, pero en este caso tengo el ejemplo en casa. Mi madre, que en navidades suele poner marisco, parte de lo que va a poner lo compra ahora, cuando los precios están más bajos. Por tanto, si lo hacen nuestras madres, que son tal vez las mejores economistas, tenemos que tomar ejemplo. Hay cosas que se pueden ir comprando ya.

Cuando a una persona le toca la lotería le le puede cambiar la vida para bien o para mal"

La Navidad también trae el sorteo de la lotería. ¿Qué recomienda a quienes le toque El Gordo?

Cuando a una persona le toca la lotería le cambia la vida, pero le puede cambiar para bien o para mal. Mi consejo es que contacte con un profesional que le ayude a relacionarse con los profesionales financieros. Lo aconsejable es acudir a un educador financiero para que te diseñe un plan personal.

¿Cómo puede ayudar un educador financiero a una familia a afrontar la subida de los precios?

Hay dos herramientas que solemos usar los educadores financieros. Lo primero que hacemos es crear un fondo de emergencia, una cantidad que debería ser como una marca de agua, salvo que un día haya cualquier problema. Y con la parte del ahorro, antes de invertirlo, la norma técnica dice que esa familia debe tener un fondo de liquidez y un fondo de reserva. Y el resto nada de tenerlo en depósitos sino invertirlo con una estrategia temporal. Dependiendo del nivel que tenga tu familia hay una parte que se tiene que destinar al ahorro. Es una falacia cuando se dice que hay ahorrar el 10% de lo que se ingresa. Depende de las posibilidades de cada uno.

¿Cómo se puede ahorrar en el recibo de la luz?

Con los consejos de un educador financiero una familia puede aprender a realizar estrategias para optimizar sus ingresos. Viendo los ingresos que tiene y las necesidades de consumo y de ahorro, optimizar ese consumo y ese ahorro.

Muchas familias no son conscientes y piensan que comprarse un piso es tener ladrillo y estar seguros"

¿Es buen momento para invertir en vivienda para un pequeño ahorrador?

En el sector inmobiliario hay muchísimos factores que influyen en la evolución de los precios, como la zona donde compra y, sobre todo, la previsión de crecimiento de los precios de alquiler. Muchas familias no son conscientes y piensan que comprarse un piso es tener ladrillo y estar seguros. Nosotros desde la asociación siempre decimos a los particulares que primero que analicen cuáles son su objetivos vitales y necesidades y que busque el vehículo que mejor se adecúa a las necesidades.

El futuro de las pensiones es un tema de debate recurrente. ¿Qué recomienda para asegurarse una jubilación sin sorpresas?

Una persona con un nivel de educación financiera alto sabe que el sistema público de pensiones actual está basado en un sistema de reparto solidario entre generaciones, que la pirámide poblacional es más un platillo volante y que ahora llega una ola de la generación del baby boom que nos vamos a jubilar entre 2030 y 2040. Por tanto, es conocedor de que los números no dan. Se necesitarían cuatro cotizaciones para una pensión y ahora estamos por debajo de tres. La gente que tiene ahora 40 o 50 años y tiene poca fianza en la pensión pública llega con retraso. Si su previsión es ingresar 1.000-1.200 euros al mes y su nivel de vida es de 2.000 tiene que llenar ese hueco. Para tener una privada de 500 euros al mes ha de tener 100.000 euros ahorrados. Que cada ciudadano haga sus números y vea qué necesita para mantener su calidad de vida.