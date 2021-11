Cynthia Martínez se convirtió el pasado jueves en la última expulsada de Secret Story. Como su secreto no había sido revelado aún, en la noche de este domingo salió a la luz... y dejó a muchos sorprendidos.

"Tuve la relación con un jugador del Real Madrid", es el secreto en cuestión. "¡Qué fuerte!", gritaron desde plató algunos de los colaboradores al volver del vídeo donde la joven lo confesaba.

"Hace ya bastantes años, tendría 25 o 26 años, hace unos diez años, aproximadamente. Fue una relación de dos, tres meses aquí en Madrid", indicó Cynthia ante Jordi González y el resto de colaboradores, que abrieron la veda de las especulaciones.

Alonso Caparrós indicó que el nombre que se oye por ahí y que "barajan" algunos es el de, presuntamente, Cristiano Ronaldo. Sin embargo, ella lo negó.

"He vivido muchos años en Madrid, he conocido a mucha gente y famosos y he tenido mucha oportunidad de poder hablar de cualquier persona, pero no lo he hecho. He estudiado interpretación, he trabajado en televisión... Nunca me ha gustado hablar de la vida privada", dijo Cynthia sobre la opción de guardarse el nombre y no sacarlo a la luz, algo que no hizo con Canales, aunque ella alegó que eso lo hizo porque se quería defender.

Lo que sí indicó Cynthia es que la "a" es la inicial del nombre del misterioso futbolista con el que mantuvo una relación.