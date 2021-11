Polémica en un concierto de rock en EE UU después de que la cantante orinara en la cara a un fan en el escenario

No es ningún secreto que en los conciertos de rock, tanto el público como los artistas a veces se vienen arriba y hacen cosas que en circunstancias normales no harían ni de broma.

El pasado jueves por la noche, los asistentes al festival Welcome to Rockville, que se celebró en el Circuito Internacional de Daytona, en Florida (EE UU) pudieron dar fe de ello en vivo y en directo.

Los hechos ocurrieron durante el concierto de la banda Brass Against. En un momento del show, cuando la cantante del grupo, Sophia Urista estaba versionando Wake Up, de Rage Against the Machine, un espectador subió al escenario tras ser invitado por la banda.

El espectador se tumbó boca arriba en el suelo del escenario. Urista, entonces, se puso en cuclillas sobre él, se bajó el pantalón y el tanga, y ante la estupefacción de los presentes orinó sobre el rostro del fan, que lejos de sentirse asqueado celebró con entusiasmo la 'lluvia dorada' recibida cuando Urista finalizó la micción.

El vídeo de la performance se ha difundido a la velocidad del rayo y en redes sociales, varias cuentas se hacen eco de él.

Posteriormente, en el perfil oficial de la banda en Twitter se dan algunas explicaciones y se advierte de que no volverá a pasar: "Lo pasamos muy bien anoche en Welcome to Rockville. Sophia se dejó llevar. No es algo que el resto de nosotros esperáramos, y no es algo que volverás a ver en nuestros shows. Gracias por venir anoche, Daytona.