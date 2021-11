GxF expresa su apoyo al expresidente del Consell de Formentera en el juicio por el caso 'Punta Prima'

En un comunicado, GxF ha asegurado que los investigados "siempre" han respetado la ley y así lo han avalado las instancias judiciales ratificando la plena legalidad de la normativa urbanística de Formentera.

Desde GxF han remarcado que estas cuatro personas, ejerciendo de presidente y de consellers insulares, "han actuado cumpliendo el mandato del pueblo de Formentera, aplicando el criterio del interés general y bien colectivo, por encima de intereses personales o empresariales, aunque todavía ello suponga enfrentarse a continuas amenazas, chantajes y nueve años de acusaciones falsas y juicios".

También, han recordado que los encausados son miembros de GxF, aunque el Plan Territorial Insular fue aprobado por el gobierno de coalición de GxF y PSOE.

En este juicio, la Fiscalía, que ya pidió el sobreseimiento en 2013, no ha formulado ninguna acusación contra el presidente y los consellers de GxF, personándose únicamente la acusación particular.

Según GxF, dicha acusación particular "actúa por sus propios intereses inmobiliarios" y no sólo lo hace en Formentera, ya que tanto la empresa Sunway como su administrador, Leo Stöber, "se dedican a presentar denuncias en diferentes municipios por temas inmobiliarios cuando no satisfacen sus expectativas urbanísticas".

Desde GxF han reiterado que seguirán luchando por la defensa de la isla de Formentera y de su ciudadanía por "encima de los interesesespeculativos y económico de unos pocos".