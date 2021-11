Iberdrola y Tubos Reunidos acuerdan un precio eléctrico fijo para los próximos dos años

20M EP

NOTICIA

Iberdrola ha cerrado un acuerdo con Tubos Reunidos por el que la compañía energética se compromete a no variar los precios eléctricos fijos pactados para no afectar a la competitividad de grupo industrial con los incrementos del precio del gas natural, siempre y cuando, no se produzcan subastas de energía primaria.