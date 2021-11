Papá Noel se saca el pasaporte Covid para repartir sus regalos en un nuevo anuncio viral

Quedan unos 40 días para la Navidad y ya se ha puesto en marcha la maquinaria habitual en los medios de comunicación. Uno de los elementos comunes de muchos países son los anuncios de temática navideña.

Algunas marcas, como en España Campofrío o Freixenet, se han especializado y su spot publicitario navideño se convierte en casi una pequeña película que acaba haciéndose viral. En Reino Unido pasa igual y una de las marcas que se caracteriza por hacer un esfuerzo especial es la cadena de supermercados Tesco.

Este fin de semana, se ha estrenado su anuncio navideño para este año 2021, y como no podía ser de otra forma, la pandemia de coronavirus tiene su propio papel en el spot.

En el anuncio, que se llama Este año nada me va a parar, y que usa la célebre canción de Queen Don't Stop Me Now como jingle, una presentadora de televisión se pregunta si Papá Noel podrá repartir sus regalos esta Navidad.

El motivo es si el popular Santa Claus tendrá que pasar cuarentena o no. Pero pronto la duda queda despejada, porque en un mostrador de un aeropuerto se presenta el propio Papá Noel mostrando en la pantalla de su móvil su pasaporte Covid, señal de que se ha vacunado.

"Sabemos que la Navidad es un momento muy importante para muchos de nuestros clientes y, después de los eventos del año pasado, ahora es más cierto que nunca. Siempre que nos proponemos crear nuestras campañas, queremos estar seguros de captar cómo se siente realmente la nación y reflejar eso", dijo una portavoz de Tesco.

Nuestra investigación reveló que las personas esperan volver a tener reuniones significativas con sus seres queridos y, dado el telón de fondo de los planes cancelados del año pasado, no dejarán que nada les impida tener una celebración adecuada este año", concluyó la portavoz.