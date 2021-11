Ayuso pide celebrar pronto el congreso del PP de Madrid para "evitar desgaste" y apuesta por la unidad y la integración

"Me gustaría que fuera un congreso de unidad, donde saliéramos fortalecidos, que se celebrara pronto para evitar desgaste y que nos ayudara a seguir aumentando nuestra mayoría en la Comunidad de Madrid", ha declarado Ayuso a su llegada al XV Congreso del PP de Castilla-La Mancha que se celebra en Puertollano (Ciudad Real), en el que saldrá reelegido Paco Núñez como presidente del partido en la región.

Ayuso ha subrayado que el PP quiere demostrar a los españoles que son la "alternativa de Gobierno" a Pedro Sánchez y que están "centrados en ello". A su entender, en esa tarea está volcada tanto ella como el resto del partido.

UN CONGRESO EN EL QUE DECIDAN LOS AFILIADOS

La presidenta madrileña ha hecho hincapié en que ella no está diciendo "nada distinto" a lo que ha venido declarando estas semanas. "Ni en público, ni en privado, ni por whatsApp ni por arriba ni por abajo digo algo diferentes", ha recalcado.

Además, ha indicado que ella lo que quiere es que este proceso congresual "salga bien" y salgan "fortalecidos". Se trata, ha proseguido, de que haya un congreso con una "alta participación" en la que los afiliados del PP "decidan qué futuro quieren, como va a pasar en Puertollano" este fin de semana.

Al ser preguntada si cree que está en peligro la unidad del partido, Ayuso lo ha negado y ha asegurado que esto "pasa siempre en todos los partidos, las familias y empresas cuando hay elecciones internas".

"No es que no haya unidad, hay la polémica en torno a un congreso habitual, pero como todo hay que buscar siempre los objetivos y las metas", ha manifestado, para añadir que cuando "hay interés" y "unidad", "hay integración". "Y a eso será a lo que me dedicaré, pero muy por encima de todo a la Comunidad de Madrid que para eso me han votado los madrileños", ha resaltado.

