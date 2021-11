Abierto el plazo de recepción de candidaturas Premios Solidarios ONCE La Rioja 2021-2022

20M EP

La ONCE en La Rioja convoca sus Premios Solidarios ONCE 2021-2022, que este año, dadas las circunstancias tan especiales que estamos viviendo, tienen la vocación de profundizar en la idea del reencuentro, recogiendo la esencia y el origen de la razón de ser del Grupo Social ONCE, en base al nuevo Isotipo que será el hilo conductor de la Gala.