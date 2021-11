Chabeli Navarro asegura haber tenido una relación con Bertín Osborne: "Me siento engañada y utilizada por él"

Chabeli Navarro ha confirmado este sábado a Socialité haber mantenido una relación sentimental con Bertín Osborne durante algunos meses, pese a que él en un principio lo habría negado.

Ella misma ha querido pronunciarse en este sentido para dar su versión de cuándo y cómo empezó su historia de amor, y los motivos por los que esta ya se ha finalizado.

"Nos conocimos en una fiesta de un doctor estético de Sevilla. Yo no sabía a quien me iba a encontrar en la fiesta, y resulta que estaba él", asegura, coincidiendo con lo que ha contado el cantante.

"Él es el que abrió la puerta. Se acercó y se acercó a todas, no es que se acercara a mí expresamente. Después de esa fiesta sí que nos intercambiamos el teléfono y ahí empezó lo que es nuestra historia", relata. "Nunca me ha llevado en plan secreto. Él y yo hemos salido a sitios públicos con total libertad. Él no me ha tenido escondida nunca".

Aunque asegura que no puede considerarse su novia porque no habían tenido una conversación para formalizar la relación, sí que afirma que llevaban meses en el proceso de conocerse en el que estaban ilusionados.

"Él a mí me encantaba y lo he protegido muchísimo, muchísimo. Al principio estaba mosqueadísima con él, pero es que ahora tengo indignación y una pena porque no me lo esperaba, la verdad", expresa.

Chabeli se ha sentido ofendida porque Bertín ha negado la relación que tenían públicamente, asegurando en algunas ocasiones que tan solo la conocía "de un día o dos". "¿Y todas las cosas que tenemos planeadas por hacer juntos? Es que no entiendo nada", afirma ella.

"Me siento engañada, utilizada, me siento mal y bueno... Yo sé por qué lo hace, lo que pasa es que no lo puedo contar. Puede que esté a dos bandas", sentencia. "Por muy Bertín Osborne que sea tampoco es que se le pueda proteger. Me está vetando de un montón de lados y me está cerrando un montón de sitios para hablar".