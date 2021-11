PAR-Barbastro exige al gobierno municipal una verdadera reforma y rebaja de impuestos locales

"Se trata -ha dicho Morera- de afrontar una verdadera reforma y recorte de los impuestos locales que suponga un cambio e impulso de la ciudad".

Con este planteamiento, la portavoz del PAR ha rechazado las determinaciones del gobierno municipal que logró sacar adelante en el último pleno, "unas reducciones de algunos impuestos que suponen, por ejemplo, en el IBI, una media de bajada de 2,61 euros al año para cada familia barbastrense. Menos de tres euros al año".

"Ni es significativo, ni es importante, pero a cambio, el ayuntamiento deja de ingresar casi 60.000 euros que no podrá destinar a servicios a los vecinos. Esta es la realidad, pero el objetivo del equipo de gobierno era retocar décimas para ganar titulares y 'Me gusta' en redes sociales. La verdad es una: eso no es una bajada de impuestos", ha resaltado la edil.

De la misma forma, Morera tampoco comparte el enfoque de la reducción del ICIO que "no debería ser caso a caso sino orientado a aspectos o sectores concretos que se quiera favorecer y promover".

Del mismo modo, "resulta que rebajar la tasa por la organización de ferias no puede ser la gran medida para fomentar ese carácter ferial que ha distinguido a Barbastro, generando actividad y dinamismo. Como dije en el pleno, les puedo garantizar que regalar el suelo que se ofrece, no da prestigio ni tan siquiera ayuda a mejorar un certamen. Las iniciativas deben ser otras", ha opinado la portavoz del PAR-Barbastro.

Ha valorado que "falta criterio y voluntad" en el equipo de gobierno para modificar las ordenanzas fiscales "con imaginación" y resolución". "Venimos arrastrando años, sin contar los de pandemia, en los que, salvo esos cambios de 'cero coma' no se activa una reforma", ha apostillado.

Ha insistido en que su partido pretende trabajar "entre todos, con tiempo y decisión", colaborando para revisar y actualizar los impuestos, con la meta "clara" de reducirlos "de verdad", apoyar a sectores económicos y sociales, obtener los ingresos que el ayuntamiento necesita y hacer un Barbastro "más moderno y con empuje también en este apartado".

No obstante, ha concluido Morera, ese grupo de trabajo que propone el PAR sigue pendiente y los grupos de Gobierno "desprecian" la cooperación y el acuerdo, llegando a aprobar su "inacción" fiscal "sin diálogo y sólo por el voto de calidad" e incorporando "de manera improvisada y escasa" publicidad, "una idea que puede ser positiva, como bonificar la instalación de energías renovables. Eso sí, por el contrario, han conseguido la propaganda que pretendían sobre una presunta y supuesta rebaja de gran impacto, que no es así".