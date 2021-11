Qué es la demisexualidad y por qué podría ser una nueva orientación sexual

A principios de 2021, Michaela Kennedy-Cuomo, hija del entonces gobernador de Nueva York Andy Cuomo, se declaró públicamente "demisexual". Sus palabras despertaron todo tipo de comentarios. Pero, ¿qué es realmente la demisexualidad?

La demisexualidad es la falta de atracción sexual hacia los demás sin una fuerte conexión emocional. Tal y como recoge la BBC en un reportaje, la demisexualidad se puede considerar una orientación sexual más.

Esta tendencia cae en el espectro de la asexualidad, y no es simplemente querer esperar a que se forme un vínculo profundo antes de tener relaciones sexuales con alguien; sino que se parece más a la experiencia de ser asexual hasta que se forma ese tipo de conexión, momento en el que la atracción sexual se extiende solo a esa persona.

En cambio, las personas sexuales (fuera del espectro asexual), esperar hasta formar una conexión profunda para tener relaciones sexuales es una preferencia y no una necesidad para desarrollar el deseo sexual.

Impulso al conocimiento de esta orientación

Las declaraciones de Michaela Kennedy-Cuomo han dado un nuevo impulso al conocimiento general de esta tendencia. La BBC recoge la opinión de Kayla Kaszyca, co-creadora demisexual del podcast Sounds Fake But Okay.

"Creo que la palabra (demisexualidad) es definitivamente más conocida, pero la definición adecuada podría no ser clara para mucha gente", dice Kaszyca. Según esta activista, muchos creen que es normal no sentirse atraído sexualmente por alguien hasta que no existe un vínculo emocional.

"Alguien podría decirte, '¿No todos son así?'" Entonces, dice Kaszyca, "tienes que empezar a romper los mitos".

Los demisexuales intentan difundir la definición correcta de su orientación, que según algunos nació en la Red de Educación y Visibilidad Asexual (Aven) de 2006.

"Creo que es una palabra que surgió principalmente del sitio Aven y de defensores asexuales, no necesariamente de los académicos", explicó en declaraciones a la BBC Anthony Bogaert, investigador de la sexualidad humana y profesor de la Universidad Brock en Ontario, Canadá.

"Existe una tradición de permitir que personas con diferentes tipos de identificaciones y mucha variabilidad vengan al sitio de Aven", dice Bogaert. Fue en este foro donde se empezaron a explorar las diferentes variaciones del concepto de asexualidad.

La BBC recoge el testimonio de Elle Rose, una joven de 28 años de Indiana (EE UU), que se declara demisexual tras describir su sexualidad a una amiga: "Me miró y me dijo, 'Elle, estás describiendo la demisexualidad'. Tardé mucho tiempo en aceptarlo", dijo.

Otro testimonio es el de Cairo Kennedy, de 33 años de Saskatchewan, Canadá, que creció "sin experimentar atracción sexual de la misma manera que mis compañeras, y te sientes un poco rota. Se convirtió en un gran secreto y fuente de vergüenza", dice.

Al no encontrar suficiente información tras descubrir cuál es el nombre de su orientación, decidió escribir un blog centrado en el tema. Gracias a esta web, muchas personas demisexuales se han puesto en contacto.