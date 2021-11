El Concurso de Bandas Emergentes Ciudad de Porcuna vuelve tras el parón por la covid y abre plazo de inscripción

Así se recoge en las bases del certamen, consultadas por Europa Press, que organiza el Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación Juvenil Miaque con el objetivo de ofrecer a las formaciones que comienzan su andadura en el mundo de la música un escenario "y uno de los concursos musicales de mayor nivel".

Algo que se refleja en el amplio listado de grupos que han pasado por el concurso, que nació en 1998, con bandas de la talla de Guadalupe Plata, Jammin Dose, Nacional Cuarta, La Barca de Sua, Trathucada, Supersanwich, Guadalupe Plata, Jarrillo'lata, La Inesperada Sol Dual, Lokole, Boss and Over, Los News, The Royal Flash, Maldito Swing, El Kamión de la Basura, The Niftys, Santísima, The Trakers.

Los gaditanos Putt Off fueron los ganadores de la última edición, celebrada en 2019, ya que la situación provocada por pandemia del coronavirus llevó a suspender y declarar desierta la de 2020, mientras que el año pasado no se llegó a convocar.

Tras este paréntesis, esta XXIV edición ya tiene las bases publicadas y el plazo de recepción de maquetas abierto hasta el próximo 9 de enero. El certamen es de carácter nacional y abierto a todos los estilos musicales, desde el rock y el funk al jazz o blues, pasando por afro-beat, flamenco-fusión o reagee.

La inscripción debe realizarse a través de