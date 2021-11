Zinebi presenta un libro del cineasta Enrique Urbizu y Carlos Gómez que recorre la historia del lenguaje cinematográfico

Ambos autores han estado en el encuentro que se ha celebrado en la Sala Bastida de Azkuna Zentroa. El libro lo han publicado la ECAM - Escuela de Cinematografía, el Audiovisual de la Comunidad de Madrid, y la entidad de gestión especializada en contenidos audiovisuales DAMA, en colaboración con Caimán-Cuadernos de Cine. También ha participado en el encuentro el director de Filmoteca Vasca Joxean Fernández.

Este volumen es, según los organizadores de Zinebi, "un recorrido tan pedagógico como incisivo por la historia del lenguaje cinematográfico siguiendo el camino que alumbran los grandes maestros: Edwin S. Porter, David W. Griffith, Fritz Lang, Jean Renoir, King Vidor, Jacques Tati, Robert Bresson, Stanley Kubrick y Paul Thomas Anderson".

El itinerario, han añadido, "pone al descubierto las principales herramientas de la puesta en escena cinematográfica y ofrece ejemplos de la libertad creativa con la que se puede utilizar" mediante un estudio en profundidad de películas como "Los nibelungos" y "M" (Fritz Lang), "El último" (Friedrich W. Murnau), "Una partida de campo" (Jean Renoir), "Duelo al sol" (King Vidor), "Mi tío" (Jacques Tati), o "La chaqueta metálica" (Stanley Kubrick).

El libro está incluido en una nueva colección de publicaciones, titulada Imprenta Dinámica, concebida para poner a disposición de los lectores una serie de libros que ofrezcan, al mismo tiempo, conocimientos útiles para el desempeño de la profesión cinematográfica y una reflexión teórica y divulgativa capaz de interesar a un amplio espectro de aficionados al cine y a la cultura audiovisual contemporánea.

Enrique Urbizu dirigió en 1987 su primer largometraje, "Tu novia está loca", comedia de enredo que contó con los actores Antonio Resines y María Barranco. En 1991 se puso al frente de "Todo por la pasta", película que fue nominada a varios premios Goya. Urbizu ha dirigido también "La caja 507", un thriller que consiguió dos Premios Goya y diferentes galardones en diversos festivales.

En 2006 se convirtió en vicepresidente primero de la Academia de Cine y en 2016, su thriller "No habrá paz para los malvados" se hizo con el Goya a la Mejor Película y Mejor Dirección, reconocimientos a los que sumó el de mejor guión original -firmado por Michel Gaztambide y el propio Urbizu-, montaje y mejor interpretación masculina protagonista , Jose Coronado.

PROGRAMACIÓN DEL FIN DE SEMANA

Por otro lado, este domingo, a las 11.30 horas, en la Sala Bastida de Azkuna Zentroa, se celebrará un encuentro de cineastas de pueblos originarios de México abierto al público que servirá de presentación del programa especial "Focus: México, mujer y cines originarios", comisariado por Yunuen Cuenca, y en el que participarán la integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas Zenaida Pérez Gutiérrez, la lingüista mixe Yásnaya Aguilar Gil, y las cineastas Luna Marán, Itandehui Jansen, Concepción Suárez Aguilar y Yolanda Cruz.

También el domingo la Sala BBK acogerá la sesión titulada "Vulk ez da", que permitirá a los espectadores disfrutar de la música en directo de la banda bilbaina Vulk. "Vulk ez da" está producido por Galapan junto a Zinebi y cuenta, además, con la colaboración con Arriguri, Badator, Balea y la Sala BBK.

SECCIÓN OFICIAL

Por otro lado, Zinebi, en su Sección Oficial, presenta este sábado en el Auditorio de Azkuna Zentroa dos nuevas sesiones del Concurso Internacional de Cortometraje. Entre los participantes, se encuentra el último trabajo de Lukas Marxt (codirigido con Jakub Vrba), ganador del Gran Premio Zinebi de 2020, y que en esta ocasión presenta "Beautifully Maintained and Well Located" (2021), el estreno mundial del cortometraje franco-colombiano Yugo (2021), de Carlos Gómez Salamanca, el debut documental de la joven cineasta española Paula Armijo, "Écoutez-moi" (2021), o "El sueño más largo que recuerdo" (2021), del realizador mexicano Diego Lenin, que estrenó el cortometraje en Sundance y que ha elegido Zinebi para su presentación en el Estado.

Respecto al Concurso Internacional de ópera prima ZIFF - ZINEBI First Film, este sábado será el turno de dos producciones documentales europeas: "Reconciliation" ("Odpu'anje", 2021), dirigido por la cineasta eslovena Marija Zidar, y "Freizeit or: The Opposite of Doing Nothing" ( 2021), de la alemana Caroline Pitzen.

Además, y tras participar de manera telemática en la pasada edición de Zinebi, en uno de los actos de celebración del décimo aniversario de la implantación de su iniciativa Cine_Ilegal en Bilbao, la cineasta y activista serbia Marta Popivoda regresa al Museo de Bellas Artes este domingo para un nuevo encuentro con las integrantes de la oficina de arte y conocimiento Bulegoa z/b, para presentar "Landscapes of Resistance" ("2021), mundialmente presentado en la pasada edición del Festival Internacional de Rotterdam.

Además, los cines Golem-Alhóndiga acogerán el estreno en el Estado de "We" ("Nous", 2021), dirigida por la cineasta francesa Alice Diop, y Beautiful Docs también ofrecerá este domingo en los cines Golem-Alhóndiga "Taming the Garden" (Salomé Jashi, 2021) y "A Night of Knowing Nothing" (2021)