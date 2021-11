El IAACC Pablo Serrano inaugura nueva propuesta expositiva en el Espacio 03

Esta exhibición se ubica en el córner inaugurado en septiembre de 2002 bajo la denominación 'Espacio 03', con el objetivo de dar cabida a la selección de fondos procedentes de lo que fue la colección Circa XX y que entró a formar parte de las colecciones del IAACC Pablo Serrano a finales de 2013.

La nueva exposición permite asistir, a través del arte, a la recuperación del pulso de un territorio que sufrió una situación tan dramática como la guerra. Aragón no estaba al margen de las realidades artísticas que se dieron en el resto de España en ese periodo, ni de lo que ocurría en el mundo occidental de su entorno.

Por ello, a través de los fondos de la colección Circa XX del IAACC Pablo Serrano, es posible comprobar cómo, fuera de las fronteras españolas, otro acontecimiento bélico como fue la II Guerra Mundial provocó en los artistas una respuesta que es posible apreciar en sus creaciones y que enlaza con lo sufrido en España a causa de la Guerra Civil. Es posible contemplar el dolor y el despertar de la contienda a través de las obras del mexicano Raúl Anguiano o del chileno Roberto Matta.

De igual modo, se pone de manifiesto que los lenguajes plásticos propios de periodos anteriores siguen presentes en artistas europeos, cómo es la figuración que continúa vigente en los dibujos del italiano Giorgio de Chirico o del lituano Jacques Lipchitz. La influencia del surrealismo está presente en los paisajes y bodegones cercanos a la abstracción del belga Corneille, del francés Fernando Léger o del canario Óscar Domínguez.

A nivel internacional, destacan dos artistas españoles cuyas obras también es posible admirar en la muestra. Salvador Dalí captado en Nueva York por la cámara del cubano Jesse Fernández y Pablo Picasso en una imagen icónica del fotógrafo francés Robert Doisneau.

OBRAS EXPUESTAS

Las obras que se exponen son: 'Study for the rape of Europe' (1940) de Jacques Lipchitz (Druskieniki, Lituania, 1891 - Capri, Italia, 1973); 'Why I surprise at you' (1946), de Roberto Matta (Santiago de Chile, 1911 - Civitavecchia, Italia, 2002); 'Campesino asesinado' (1940), de Raúl Anguiano (Guadalajara, México, 1913 - Ciudad de México, 2006); 'S/T' (1954), obra de Corneille -Guillaume Cornelis van Beverloo- (Lieja, Bélgica, 1922 - Auvers-sur-Oise, Francia, 2010).

También se puede ver 'Les pains de Picasso' (1952), de Robert Doisneau (París, 1912 - 1994); 'S/T'. 1948 (ca), de Óscar Domínguez (La Laguna, Tenerife, 1906 - París, 1957); 'Salvador Dalí en Nueva York' (1957), de Jesse A. Fernández (La Habana, Cuba, 1925 - París, Francia, 1986); 'L'archeologo'. (1950-1955), de Giorgio de Chirico (Volos, Grecia, 1888 - Roma, 1978); y 'Nature Morte' (1945), de Fernand Léger (Argentan, Francia, 1881 - Gif-sur-Yvette, Francia, 1955).

VISITAS GUIADAS

A partir del mes de diciembre comenzarán las visitas guiadas a la exposición, que se realizarán alternando miércoles y jueves, en horario de tarde, a las 18.30 horas. Será necesario realizar reserva enviando correo electrónico a la dirección 'difusionmpabloserrano@aragon.es', indicando nombre completo, y día que se quiere reservar.

Las primeras visitas serán: el jueves 2 de diciembre y el miércoles 22 de diciembre de 2021.