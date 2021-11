La Audiencia juzga desde el lunes al expresidente del Consell de Formentera por el caso 'Punta Prima'

En este caso, el Ministerio Fiscal no ve delito en los hechos y, por ende, considera que no procede imponer pena alguna. La acusación sólo está sostenida por la empresa Sunway S.L, que presentó la querella.

El caso, conocido como 'Punta Prima', se remonta al año 2010, cuando se acordó por mayoría absoluta aprobar la revisión de las Normas Subsidiarias de Plan Urbanístico de Formentera, que determinaba que algunos terrenos de la empresa se declararan como Espacios Libres Públicos de cesión gratuita al Consell.

Esto hizo que dichas zonas no fueran edificables, ya que debían mantener la calidad paisajística y natural de los terrenos, al estar incluidas dentro de la zona de protección del Parque Natural de Ses Salines.

Un empresario alemán, responsable del complejo turístico ubicado en dicha zona y que tenía pendiente construir la segunda fase de su proyecto, presentó entonces la querella.

Con todo, la Fiscalía entiende que no queda acreditado que los acusados, para conseguir dicha aprobación, la retrasaran intencionadamente mediante la no publicación del Informe de Impacto Ambiental. Por contra, la acusación particular pide que se juzgue a los procesados por un presunto delito de prevaricación administrativa.