Pablo Motos se defiende en 'El Hormiguero' por las acusaciones de "montaje" en la entrevista a Ayuso

La entrevista de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esta semana en El Hormiguero no ha dejado indiferente a nadie. Su presencia en el programa que presenta Pablo Motos suscitó mucho interés entre la audiencia y se convirtió en lo más visto del día en televisión -se emitió el pasado martes- con más de 3,5 millones de espectadores y una media de 23,2% de share.

Además, Ayuso logró para El Hormiguero el 'minuto de oro' del día, con 4,2 millones de personas viendo desde sus casas cómo la presidenta madrileña se enfrentaba a un test musical.

Este jueves, la mesa de actualidad del programa que integran Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val dedicó parte de su tertulia a comentar cómo había sido esa entrevista. "Me parece que estuvo enormemente solvente. A mí me sorprendió porque venía muy bien preparada", comentó Del Val.

La periodista Cristina Pardo coincidía con su compañero al asegurar que "la entrevista le salió bien" y que "en Génova son conscientes de que Díaz Ayuso es una persona sabe salir de estas cosas. Vino muy preparada, ¡hasta en la ropa!, vino vestida de rockera... Supongo que en Génova habrá aumentado la inquietud", ha opinado.

Ha sido en este punto cuando Tamara Falcó hizo la pregunta que muchos espectadores se hicieron cuando Ayuso triunfó en la prueba musical: "¿Sabía las canciones que iban a salir?".

La pregunta provocó que Pablo Motos saliese en defensa del programa al asegurar que en ningún momento se le dijo a la presidenta madrileña qué canciones iban a sonar. "La gente está preguntando si eso era un montaje. Absolutamente, no", ha respondido.

"Teníamos 30 o 40 canciones, estuvimos jugando en el ensayo, fue divertidísimo, y lo que pasó, pasó en directo, ella no tenía ni idea de nada. Eso, en este programa, hay muchas veces que sale muy mal, y viene un invitado y le sale como el culo. Cuando sale mal, nadie dice que estaba preparado", ha explicado Motos. En este caso, Ayuso "lo hizo muy bien y acertó las canciones", ha zanjado el presentador.

A pesar de que los cuatro tertulianos coincidieron en que la presidenta de la Comunidad de Madrid había ido a la entrevista "muy preparada" y por eso le había salido bien, "hubo una cosa que le salió mal", ha opinado Cristina Pardo.

"Cuando habló de las residencias, de los muertos, eso le salió mal. Fue el peor momento de las preguntas que tú le hiciste", ha asegurado Pardo a Pablo Motos. "Ella venía a decir que la pandemia había sido muy dura, pedía un poco de empatía con ella, pero claro, en ese momento también piensas: 'Sí, pero ¿entonces por qué no empatizáis los políticos entre vosotros?'. Tú quieres que la gente empatice contigo porque ha sido muy duro para ti, pero con Pedro Sánchez nadie puede empatizar... Esa parte fue la más débil", ha añadido.

Juan Del Val, por su parte, ha indicado que Ayuso también se hizo "un lío" al explicar el bloqueo en Whatsapp a Teodoro García Egea. "Que si le bloqueó en un teléfono y en el otro no, que no sabía qué le había pasado y demás... Y si no quieres tenerlo bloqueado le desbloqueas y se acabó, no lías la que lías", ha concluido.