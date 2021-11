El presidente de la DOCa Rioja dice que las expectativas "son positivas" ya que "hemos recuperado la senda de 2019"

Algo que se reflejan en los datos de comercialización de Rioja, que a mitad de 2021 desgranan unos resultados positivos y hacer ser optimistas ya que suponen mantener una senda de crecimiento que, tras un primer trimestre nuevamente marcado por las restricciones, en términos acumulados, alcanza casi un 6 por ciento de incremento con respecto al ejercicio anterior, observando un 3,4 por ciento en el mercado doméstico y casi un 9 por ciento en el mercado exterior.

En una entrevista a Europa Press, Ezquerro, a pesar de estas buenas perspectivas, ha apuntado que "siempre hay incertidumbre", que ha enfocado en la pandemia del coronavirus, que ya se va superando, pero ahora "las materias primas nos están complicando un poco la vida".

Ha manifestado que es un hecho "puntual", pero "las bodegas estamos teniendo problema con el suministro de botellas, de cartón, y cápsulas, acumulando retrasos, pero esperemos que no se de un desabastecimiento".

No ha obviado, Ezquerro que se va a producir una "subida del precio de estas materias primas que acompañan al vino en su embotellado, pero esperamos que las consecuencias se note solo en el precio de estas materias, y no haya un desabastecimiento real y que al final no se pueda cumplir con los pedidos de la bodega".

"GRAN CALIDAD"

Sobre la recién terminada vendimia, el presidente de la DOC Rioja ha señalado que ha finalizado con casi 414 millones de kilos cosechados, que "es una cosecha escasa, pero de gran calidad".

"Septiembre nos sembró de incertidumbre con una serie de tormentas, que gracias a que veníamos de un verano muy seco, fue bueno porque la tierra absorbió el agua, y que, además, viniera el cierzo, que todo lo purifica, hizo que las uvas dieran una buena calidad", ha añadido.

INVOLUCRAR A LOS JÓVENES

Coincidiendo con el final de la vendimia, la institución ha dado a conocer su nueva campaña de comunicación, pensada para liderar la recuperación de las ventas de vino y poner el foco en una imagen más fresca, que involucre a los jóvenes. Fue presentada hace poco más de una semana en Madrid.

El presidente de la DOC Rioja ha apuntado que "vamos a seguir haciendo campañas para todas las franjas de edad, ya que no podemos olvidar al público de mediana edad que es el principal consumidor, pero hay que recuperar a los jóvenes" que "si ve mensajes más complicados para ellos termina bebiendo otras cosas".

"Rioja - ha añadido- suele ser pioneras en campañas de promoción de cualquier denominación, y ya fuimos los primeros en campaña de radio, en redes, y creo que "somos los primeros que hacemos una campaña especifica para el público joven, que tenemos que recuperarlo".

Ezquerro ha señalado que es un sector poblacional que "tiene que beber vino, pero tiene que entender el mensaje y creo que la campaña, de la que estamos muy contentos, esperemos a que les ayude a captar el mensaje y se sienta identificada con el vino de Rioja".

'VIÑEDOS DE ÁLAVA'

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja también se ha referido a la propuesta de creación, por parte del Gobierno vasco, de la denominación 'Viñedos de Álava', apelando al diálogo.

En este punto, ha afirmado que el sector "por abrumadora mayoría ha dicho que quiere unidad", por lo que "vamos a defendernos hasta el final, con todas las armas que nos de la Ley". De hecho, ha recordado que se va a interponer un recurso contencioso al Tribunal de Justicia Superior del País Vasco contra este intento de crear dicha denominación

LIMITAR PLANTACIONES

No obstante, Ezquerro ha apuntado que el recurso contra 'Viñedos de Álava' no ha sido el único que se ha tomado de forma mayoritario en los últimos tiempos en el Consejo, ya que a finales de octubre, se aprobó con un 95 por ciento de los votos emitidos, un nuevo pacto que limita el crecimiento de la masa vegetal y fija el incremento de su potencial productivo.

Un acuerdo "positivo" para el máximo representante del sector porque "no sirve vender mucho si no hay rentabilidad tanto en el sector productor como en el comercial, en los viticultores y las bodegas".

"GRAN RESPONSABILIDAD"

Para concluir, Ezquerro ha valorado sus más de cinco meses al frente del Consejo, señalando que "a pesar de que llevo muchos años en la casa, representando a las cooperativas, no te imaginas, cuando accedes al cargo que hay tal vorágine de trabajo y de actos a los que acudir", si bien, ha manifestado que "sientes, además, una gran responsabilidad".

"Al final han pasado cinco meses, ha habido una vendimia en medio, que es una época de las más complicadas, sobre todo si eres viticultor, con un verano que casi ni lo noté, porque prácticamente ni me fui de vacaciones, y agosto fue más hábil que nunca", ha añadido, para a continuación, reseñar que "ahora estamos también pensando en la campaña de Navidad, que es muy importante para Rioja".

De hecho, ha indicado que es una época en la que "esperamos que podamos volver a sociabilizar, ya que el vino es un producto que se consume sociabilizando, por lo que esperamos unas Navidades como las de antes o incluso mejores porque todos tenemos la espinita de las pasadas".