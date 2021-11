Chelo García-Cortés estalla contra 'Sálvame': "¡Me lo debe la cadena! No vuelvo"

Chelo García-Cortés ha estallado contra Sálvame en un vídeo que se ha emitido este viernes, con continuas quejas dirigidas hacia la dirección del programa y los altos cargos de la cadena.

En un encargo de los actores de la película Way Down, que se encuentra en plena promoción, tenían que realizar un vídeo entrando en el despacho de Paolo Vasile, simulando un robo.

"A partir de ahora Chelo va a hacer lo que la salga de los cojones. Yo llevo 40 años en esto, yo ya no tengo que sudar más. ¿Puedes entender que estoy hasta los huevos de estar maquillándome cuando me tienen que poner el maquillaje?", manifestaba, visiblemente enfadada.

La problemática viene derivada de que, desde el inicio de la pandemia, los colaboradores no tienen servicio maquillaje y peluquería disponible, tan solo los presentadores de los programas de Telecinco. Esta queja ha sido manifestada en varias ocasiones por los trabajadores, intentando que vuelva, aunque por el momento sin éxito.

"Maquillan a quien quieren y como quieren. Como tengo mucha clase, no me voy a pagar un maquillador. ¡Me lo debe la cadena! La productora bien que cuando quiere nos pone maquillaje", declaró.

"Aquí se viene a currar, Chelo", le reprochó Carmen Alcayde. La respuesta de la colaboradora ha provocado una gran molestia entre todos los colaboradores del programa: "Tú estás muy necesitada de currar. Yo llevo 11 años currando aquí y ya estoy mira... saturada".

La tensión entre ambas continuó cuando la presentadora de Aquí hay tomate intentó quitarle hierro al asunto haciéndole algunas bromas y Chelo le respondía muy enfadada. "¿Qué te crees tú, gilipollas? A la puta mierda. Aquí la icono soy yo", gritó durante el rodaje.

"Empecemos ya de una vez. No vuelvo", reclamaba constantemente. Su falta de actitud para desarrollar su papel y sus reproches hacia los compañeros, sobre todo hacia Carmen Alcayde, han obligado a la periodista a que tenga que pedir perdón públicamente. "Me siento totalmente avergonzada. Pido disculpas a mis compañeros, se me fue la cabeza. Lo que menos tengo es clase", ha expresado. "Soy imbécil. La única gilipollas de esta historia se llama Chelo García-Cortés".

Pese a la contundencia de las imágenes, la dirección del programa ha tomado la decisión de protegerla no emitiendo un tercer vídeo en el que Chelo atacaba a las más altas esferas de la cadena.