Zapatero dice que "tenía que haber hecho más leyes de igualdad" cuando gobernaba y destaca la abolición de prostitución

Así se ha pronunciado Zapatero durante su intervención en el 14 Congreso del PSPV-PSOE en Benidorm, donde ha defendido el feminismo, que es "quien más está cambiando la sociedad en este momento". En este sentido, ha criticado la "reacción" y el "antifeminismo y el racismo". Detrás de ellos, a su juicio, "no hay más que una cuestión, el poder de unos pocos oprimiendo a la mayoría".

Para el expresidente, "el feminismo forma parte de la razón, de la cultura, de la educación y de la civilización", por lo que su respuesta al "contrafeminismo" es "ser más feminista que nunca". "Esto es lo que nos enseña la historia, si no, debilitaremos nuestras posiciones y cabe riesgo de regresión", ha agregado.

Zapatero ha apostrado por "politizar la política" y "reivindicar los grandes valores que pusieron en pie la reforma, la transformación y las victorias de la dignidad". "Ahora, como siempre, hay reacción de los reaccionarios, que siempre se sienten interpelados, aludidos y mencionados" porque se critica la opresión que ejercen sobre mujeres, personas de otras razas y personas de bajas condiciones económicas. "Es algo más que discriminación, es opresión", ha agregado.

También se ha referido Zapatero a las personas migrantes, y a las desigualdades que se están originando entre países del mundo a la hora de superar la pandemia. "En Occidente tenemos estímulos fiscales, bancos centrales e inyección de dinero, y la mitad del mundo no tiene nada", ha manifestado.

"Van a llegar por tierra, mar y aire", ha advertido. "No olvidemos que muchos de esos jóvenes son hijos de la pobreza, no conocen más que la pobreza y su único horizonte vital es eso o perder la vida", ha lamentado. "Vienen sin abrigo. No voy a decir más, cruzan el Mediterráneo sin abrigo. ¿A esos los vemos como una amenaza?", se ha preguntado.

"PEREZA POLÍTICA E INTELECTUAL"

Zapatero también ha lamentado la "pereza política e intelectual" que observa en la salida de la pandemia ante la falta de grandes propuestas para renovar el pensamiento.

No obstante, ha abogado por la vía de la movilización social, como el feminismo o la lucha contra la pobreza, "que luego se incorpora a los partidos".

Así, ha aventurado también que volverán los movimientos pacifistas y se ha preguntado si el mundo se dirige a "tres nuevas guerras frías" entre potencias mundiales, ya que "quienes lideraban el mundo, tienen un rumbo incierto, por no decir que no tienen rumbo", y ha puesto como ejemplo la situación en Afganistán.

En este sentido, ha pedido que el siglo XXI "no repita el siglo XX", y ha rechazado "guerras y guerras frías", y ha abogado por la construcción de comunidades, como la Unión Europea. La clave, para Zapatero, son "Estados Unidos y China", y una "integración" y la búsqueda de la paz. "¿Competir para qué? ¿Qué se van a llevar? ¿Victorias militares inútiles, como ha demostrado la historia?", ha manifestado.

"EXTRAORDINARIA SUERTE" DE TENER A PUIG

Zapatero ha loado al president, Ximo Puig, y le ha augurado una "amplia victoria electoral en las próximas elecciones" y ha indicado que la Comunitat Valenciana "tiene una extraordinaria suerte de tener a Ximo Puig al frente". También ha alabado a la presentadora del acto, la exministra Leire Pajín, "una de las compañeras que más quiere".

Pajín, por su parte, ha subrayado que la pandemia ha "golpeado en desigualdad de condiciones" y ha instado a Puig a seguir "liderando" la petición de que las vacunas lleguen a todos los países. Así, ha remarcado la apuesta por la liberación de las patentes.