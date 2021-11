Así es la vida de Ken Smith, el hombre que vive alejado de la civilización desde hace casi 40 años

Hoy en día tenemos la suerte de poder disfrutar de la comodidad y seguridad que nos proporciona vivir en una casa con calefacción, electricidad y agua, así como de poder comprar nuestros alimentos en el supermercado más cercano en lugar de tener que conseguir nuestra propia comida como hacían nuestros antepasados.

Sin embargo, estas facilidades no encajan con la personalidad de todo el mundo y hay quienes prefieren elegir un estilo de vida muy diferente, como es el caso de Ken Smith, un hombre de 74 años que ha pasado la mitad de su vida viviendo en un bosque en las Tierras Altas de Escocia alejado de la civilización, según informa BBC.

Llegó allí hace casi 40 años y así pretende seguir hasta celebrar su 102 cumpleaños. Pero, ¿qué es lo que le llevó a vivir así? Dos incidentes marcaron el rumbo de su vida: primero una paliza que le propinaron con solo 26 años que le dejó en coma durante 23 días y le provocó una hemorragia cerebral y después la muerte de sus padres.

Los médicos le aseguraron que no podría volver a hablar o caminar, y "fue entonces cuando decidí que nunca viviría en los términos de nadie no fuera yo". Así, emprendió un largo viaje en el que recorrió 35.000 kilómetros a pie durante el que sus padres fallecieron. Smith no se enteró de la triste noticia hasta que regresó.

Conmocionado por lo que había sucedido volvió a marcharse, y no pudo llorar su pérdida hasta mucho tiempo después mientras atravesaba Rannoch (Escocia). Fue durante esa dura etapa de su vida cuando se le ocurrió vivir aislado. Por eso continuó andando hasta cruzar el lago Treig, donde establecería el que hoy continúa siendo su hogar.

Ken construyó su casa con sus propias manos a base de troncos de árbol y a partir de ese momento ha vivido autoabasteciéndose con el cultivo de verduras, la pesca en el lago y la recolección de frutas. Para mantenerse caliente durante el frío invierno, el hombre enciende su fogón de leña y disfruta de la soledad en su cabaña.

Pero no todo ha sido un camino de rosas para él pues la vida en el bosque también tiene sus riesgos. Su vida ha corrido peligro en dos ocasiones, primero cuando un derrame cerebral le atacó de improviso y tuvo que ser rescatado por un helicóptero que le trasladó hasta el hospital.

Afortunadamente el hombre se recuperó, aunque las secuelas del accidente, una visión doble y pérdida de memoria, han provocado que Ken ya no sea tan independiente como le gustaría y ahora es el guardabosques el que le ayuda proporcionándole comida cada 15 días.

El segundo incidente llegó 365 después, cuando quedó atrapado bajo una montaña de leña de la que tuvo que ser rescatado de nuevo por vía aérea.

Pero él sigue viendo la vida de otro color. "No vinimos a la tierra para siempre", asegura, pero tiene claro que "me quedaré aquí hasta que lleguen mis últimos días". "Algo me sucederá que me llevará algún día como a todos los demás, pero espero llegar a 102 años", desea.

Su vida no pasará desapercibida para nadie tampoco entonces, pues existe un documental sobre su vida llamado El ermitaño de Treig que recoge sus métodos de supervivencia y su forma de vivir.