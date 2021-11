PSOE y Podemos acusan la "escuálida" partida de Cultura, a la que tildan de "Cenicienta" y "Patito feo" de la Junta

Así lo han señalado tras la intervención del responsable de la cartera, Javier Ortega, que ha comparecido en el Parlamento para explicar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2022 en lo referente a su departamento.

"Los presupuestos no descubren nada, más bien dejan ver que su Consejería sigue pintando muy poco en el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, por eso sigue siendo la Cenicienta", ha aseverado el portavoz del PSOE, "un término que se ha ganado a pulso porque no es casual sino causal que sea el último en comparecer". "No es el último de Filipinas, pero sí el último de la fila, presupuestariamente hablando", ha incidido.

Además, ha resaltado que "solo destina uno de cada mil euros de presupuesto a este ámbito", una cifra inversamente proporcional a la que reportan, pues "estos sectores suponen un 16 por ciento del PIB".

En este sentido, Martín Benito ha criticado que los presupuestos para 2022 "son pobres, escuálidos y conformistas; son los presupuestos de la rutina, de la inercia y si el año pasado eran los de la gran decepción, estos son los del viaje a ninguna parte, porque no tienen objetivo ni meta ni adonde llegar".

De "pírricas, misérrimas y exangües" ha calificado las cuentas, por su parte, Pablo Fernández, quien ha lamentado que se haya "desaprovechado la oportunidad histórica de hacer que, de verdad, la cultura, el turismo, el patrimonio y el deporte sean un vehículo de dinamización económica y social en la Comunidad".

"Imagino que habrán puesto todo su empeño y voluntad en conseguir la mayor cuantía posible, pero debe convenir conmigo en que esta es escasa en un contexto en que la Junta se ha visto favorecida por la llegada ingente de fondos europeos, mientras la cultura vuelve a ser el patito feo y gran olvidado", ha señalado el portavoz de Podemos, lo que, a su juicio, significa que el consejero "no ha sido capaz de convencer al presidente de la Junta de la importancia que tiene su cartera".

Fernández, que considera que "estas cuentan no consignan una apuesta decidida por el turismo como motor de cambio de la Comunidad", ha reconocido que le llama la atención la partida de 350.000 euros que se destina a la difusión de la tauromaquia mientras otros ámbitos quedan "en el total olvido y abandono".

Por último, ha reprobado que la Fundación Siglo "vuelva a ser predominante con 26 millones, una cifra nada desdeñable cuando se ha hablado de eliminar chiringuitos". Sin embargo, ha zanajado, "le siguen consignando partidas económicas muy importantes a una fundación que solapa o duplica las funciones de la Consejería".

"PRESUPUESTOS NECESARIOS Y EQUILIBRADOS"

Por contra a los grupos de la oposición, las portavoces de PP y Cs en la Comisión, María José Ortega Gómez y Marta Sanz, respectivamente, han destacado que los presupuestos presentados por el consejero son "necesarios y equilibrados", además de "provechosos y serios".

Así, Ortega Gómez ha pedido "ser realistas como lo es este presupuesto de cultura" que "busca un desarrollo equilibrado del territorio, integrador y comprometido con el reto demográfico y con la cohesión social". Al mismo tiempo, ha destacado que estas cuentas "buscan que todas las provincias obtengan igual proyección y desarrollo en lo cultural, turístico y deportivo", dado su "espíritu de colaboración, apoyo y complicidad con las entidades locales".

Unos fondos que también Ciudadanos ve "con agrado", y entre cuyas ayudas Sanz ha destacado las destinadas a rodajes o a apoyar la Seminci, además de las inversiones en digitalización. Asimismo, ha resaltado la tauromaquia como BIC inmaterial que "debe contar con todo el apoyo", el mismo que, a su juicio, merecen las actividades de promoción del español.