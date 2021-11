La diabetis tipus 2 requereix de la pèrdua de pes perquè evolucione millor, segons els experts

Així, ho ha explicat el mèdic internista de l'Hospital Vithas València 9 d'Octubre, el doctor Jesús Recio, qui ha assegurat que la diabetis tipus 2 es pot considrar una complicació de l'obesitat i per tant, totes aquelles mesures perquè el pacient disminuïsca pes faran que tinga millor controlada la seua malaltia.

La diabetis és una malaltia silenciosa caracteritzada per una alteració en els nivells de glucèmia causats per un dèficit d'insulina. Aquesta hiperglucemia crònica si no es controla bé pot condicionar una sèrie de complicacions a nivell ocular produint dany en la retina, a nivell renal generant insuficiència renal i a nivell de grans vasos.

De fet, la principal causa de mortalitat en els pacients diabètics, són les malalties cardiovasculars com l'infart agut de miocardi i per açò la prevenció és "fonamental".

La diabetis tipus 1 és una malaltia crònica autoimmune en la qual el pàncrees d'una persona deixa de produir insulina, que és l'hormona que permet al cos obtindre energia del menjar. Es dona en pacients joves i prims i sol presentar símptomes al diagnòstic com a volum d'orina elevat, sigueu, pèrdua de pes, augment d'apetit, fins i tot nàusees i vòmits.

Per la seua banda, la de tipus 2 respon un desorde metabòlic que el cos humà produeix insulina, però sense possibilitats d'utilitzar-la de forma eficient. Apareix amb més freqüència en subjectes obesos de major edat i habitualment acompanyat d'altres malalties com a hipertensió arterial, colesterol i elevat risc cardiovascular.

Per aquesta raó, assenyala que és important fer screening a pacients de risc com és la població major de 45 anys o menors de 45 anys amb factors de risc. Es calcula que més de la mitat dels pacients amb diabetis tipus 2 no saben que té la malaltia i que el diagnòstic d'aquest es retarda en 10 anys des de la seua aparició i subratlla que "una dieta poc saludable, inactivitat física i abús d'alcohol i tabac són factors de risc".