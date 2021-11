Bombers forestals acusen Bravo de "no assumir cap responsabilitat" després de 47 dies de vaga

Representants dels treballadors han mantingut aquest dijous una reunió amb la Gerent de SGISE i el secretari autonòmic d'Emergències, José María Ángel. Sobre aquest tema, el Comité, en un comunicat, ha lamentat que el responsable autonòmic els ha dedicat "només cinc minuts" en una trobada que "ha aprofitat per a culpar els treballadors de la situació existent".

En aquest sentit, han criticat que la consellera Gabriela Bravo "no ha volgut fer ni una reunió" amb el Comité de Vaga, una trobada que "havia promès per a finals de setembre o principis d'octubre".

Els bombers forestals han defès que les Ofertes Públiques d'Ocupació (OPE) "no són la solució", sinó "un càstig als treballadors" i han reivindicat que aquests "ja es van guanyar la seua plaça mitjançant els procediments que la Generalitat va establir i va validar".

Així, han mostrat la seua "indignació i descontent" en sentir-se "enganyats i menyspreats" pels representants polítics "per haver confiat en la seua paraula".

Per tot açò, han sol·licitat reunir-se amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per a "fer front a una problemàtica que afecta a treballadors i treballadores depenents del seu Govern" i han reclamat "ser tractats com als incendis forestals, que, quan per desgràcia es produïxen, tots els responsables polítics venen per a fer front".

"Només volem el que ja ens hem guanyat. No som simples llocs de treball, som persones i famílies", han exigit, al mateix temps que han criticat que el PSPV-PSOE "ja ha deixat clar que mai serem treballadors públics".