Tito Pontet afirma que l'Ajuntament de Montanejos li ha cancel·lat un concert "per cantar en valencià"

Aquest divendres, la banda ha fet públic un comunicat en el qual afirma que havia "tancat el concert al setembre i l'Ajuntament ja tenia el cartell fet i penjat a les xarxes". Però, ahir, 11 de novembre, se'ls va comunicar que "l'alcalde havia decidit cancel·lar el concert" en assabentar-se que "canten en valencià".

"L'explicació que rebem -continuen- va ser que, els caps de setmana, pel poble apareixen individus d'extrema dreta i volien evitar possibles disturbis. Nosaltres no dubtem de què són capaços aquests individus, però trobem molt greu que des de les institucions se'ls cedisca l'espai per por, que un ajuntament els done poder sobre les seues decisions. No podem deixar de pensar que els que fem un pas enrere som nosaltres i la llengua".

En aquest punt, lamenten que "les manifestacions antifeixistes o en defensa de la nostra llengua i cultura estan hipervigilades per la policia, però després no hi ha recursos per a controlar uns possibles disturbis en un concert".

"Nosaltres continuarem cantant i parlant en valencià i esperem que, en el futur, les institucions que es troben en una situació com aquesta no cedisquen espais a l'extrema dreta violenta. Si deixem de fer les coses per por i poden dir-nos com hem de parlar, han tornat a guanyar. Contra el feixisme, ni un pas enrere", conclouen.

Per la seua banda, des de la corporació municipal asseveren que en la nota difosa per Tito Pontet "s'aboquen diverses mentides i falsedats" sobre l'alcalde, Miguel Sandalinas, i l'Ajuntament de Montanejos.

Des de l'Ajuntament precisen, en el seu propi comunicat, que el municipi "havia sol·licitat a una empresa d'espectacles la contractació de grups musicals per al 25N que actuaren en valencià i castellà, no únicament en valencià per a tindre en compte la realitat del municipi, que és castellanoparlant".

"L'objectiu del consistori -afigen- era organitzar un acte inclusiu que respectara totes les realitats, també lingüístiques, més tenint en compte que els veïns i veïnes de la localitat parlen tots en castellà. Que actuaren en castellà i valencià, i no només en valencià, va ser una de les peticions expresses que vam fer a l'empresa de contractació".

Així mateix, recalquen que l'alcalde "en cap moment es va posar en contacte amb el grup ni els va dir gens sobre que els caps de setmana apareixen individus d'extrema dreta i es volia evitar altercats".

"Es tracta d'una invenció del grup musical, no sabem amb quina finalitat. Entenem que així únicament busquen notorietat, a costa d'un poble com Montanejos. Som un lloc de trobada i de diversitat i aquestes paraules de Tito Pontet són un despropòsit", lamenten.

De fet, incidixen, "cap responsable del grup ha mantingut contacte amb l'Ajuntament de Montanejos", per la qual cosa des del consistori han mostrat la seua "estranyesa" pel missatge abocat en les xarxes socials per Tito Pontet.

Finalment, el consistori assenyala que el grup "no estava encara contractat de manera formal". L'alcalde, del PSPV, subratlla que Montanejos "aposta per la diversitat, per la música i la cultura més diversa i bona mostra són tots els esdeveniments musicals i culturals que se celebren durant l'any en el municipi", al mateix temps que retrau que "alguns utilitzen mentides i falsedats i inventen arguments per a guanyar protagonisme".

REACCIONS

Entre les reaccions a aquesta polèmica figura la del conseller d'Educació i Cultura, Vicent Marzà, de Compromís, qui s'ha fet ressò en el seu perfil de Twitter del comunicat de la banda amb el següent missatge: "La llengua en la qual es canta, siga la que siga, mai és el problema. El problema són els qui no tenen una altra forma de viure que no siga l'odi per bandera. Suspendre la cultura per por de l'extrema dreta no és una opció".

També la coordinadora de Podem i síndica d'Unides Podem a Les Corts, Pilar Lima, s'ha pronunciat. "El feixisme no pot regir la nostra manera de viure. Actuacions com la de l'alcalde de Montanejos no es poden tolerar. No podem cedir davant la ultradreta. Davant el feixisme, ni un pas enrere".