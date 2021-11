Alenza Trío omplirà l'Almodí de música vocal de Falla, Garía Abril, Fauré, Sonia Megías i Matilde Salvador

Els assistents podran escoltar 'Far, far from each other' de 'Three Songs' de Frank Bridge; Kein Echo i Lockung de 'Vier Lieder' de Joseph Glaeser; Els Berceaux de Gabriel Fauré; On dit! de Jules Massenet; El paño moruno, 'Seguidilla murciana' i Jota de 'Siete Canciones Populares' de Manuel de Falla; '¿Te acuerdas?' i 'Procesión' de Sonia Megías; A la vora voreta, Jo faria i Juguem a jugar de l'obra 'Aires de Canción' de Matilde Salvador; 'Al Mar' d'Isabel Latorre i Camiño longo i Foliada de les 'Canciones Xacobeas' d'Antón García Abril.

Fundat en 2016, el repertori d'Alenza Trío aconsegueix des del romanticisme fins a la música de l'actualitat. Un dels principals objectius del trio és la recuperació d'obres originals per a la formació, poc programades, així com encàrrecs de nova creació.

Al mateix temps, fa un treball d'adaptació de grans obres del repertori vocal i es preocupa per a visibilitzar l'obra de compositores de tots els temps.

El trio ha actuat en festivals i cicles de tota Espanya i importants compositores com Claudia Montero, Ángeles López Artiga o Sonia Megías han escrit adaptacions de les seues obres expressament per a Alenza Trío.

Cadascun dels seus projectes "naix de la complicitat d'aquestes tres músiques, amb un objectiu en comú: l'escolta de les seues interpretacions en una cura directa que conjumina anàlisi i coneixement profund del text, i la seua transmissió al públic des de l'emoció", destaquen des de l'auditori municipal.