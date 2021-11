Podemos advierte a Sánchez de que no aceptará elevar a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones

Unidas Podemos no va a aceptar que el periodo de cálculo de las pensiones pase de 25 a 35 años. Así lo afirmó este viernes el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, después de que en los últimos días se haya reabierto el debate sobre las pensiones y los años que computan para calcular el importe de la prestación.

El origen de la polémica, en esta ocasión, está en la publicación de los documentos operativos que el Gobierno suscribió con Bruselas para la implementación del plan de recuperación. En ellos, se refleja un compromiso ya conocido: que el Ejecutivo aumentará el periodo de cálculo de las pensiones, aunque no se dan cifras concretas.

Este asunto ya provocó polémica entre los socios de coalición a finales de 2020 y principios de 2021, cuando se conoció que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, manejaba borradores en los que se contemplaba elevar de 25 a 35 años el periodo de cálculo, lo que según las propias cifras del Ministerio provocaría una bajada de las pensiones del 6,3%.

Unidas Podemos rechazó frontalmente la medida y, finalmente, en los documentos remitidos a Bruselas no figura ninguna cifra concreta, sólo la promesa de que el periodo de cómputo aumentará. Pero, por si acaso, Álvarez quiso dejar claro este viernes que la posición de los morados no ha cambiado y que el rechazo a los 35 años sigue siendo total.

"Ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión no es una medida recogida en el Pacto de Toledo, no está en el acuerdo de coalición, no forma parte del diálogo social e implicaría un recorte en muchas prestaciones futuras que Unidas Podemos no va a aceptar", recalcó el dirigente morado mediante un mensaje en su perfil de Twitter.

Ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión no es una medida recogida en el Pacto de Toledo, no está en el Acuerdo de Coalición, no forma parte del diálogo social e implicaría un recorte en muchas prestaciones futuras que Unidas Podemos no va a aceptar. — Nacho Álvarez (@nachoalvarez_) November 12, 2021

Como dice Álvarez, entre las recomendaciones del Pacto de Toledo no figura elevar a 35 años el periodo de cálculo, sino que únicamente se hace referencia a la necesidad de preservar una "relación equilibrada entre el importe de la prestación [pensión] reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador".

En el acuerdo de coalición tampoco figura elevar a 35 años el periodo de cómputo, ya que socialistas y morados acordaron medidas como garantizar su revalorización con el IPC –ya implementada– y "revisar" el sistema de cobertura de lagunas profesionales y determinación de la base reguladora "para evitar perjuicios a las personas con carreras profesionales irregulares".

En otras palabras, el compromiso de PSOE y Unidas Podemos pasa por medidas para evitar que los trabajadores que son despedidos pocos años antes de su jubilación o que tienen salarios bajos en sus últimos años vean muy aminorada su pensión, pero en ningún caso se contempla el paso generalizado de 25 a 35 años para el cómputo de la pensión, que los sindicatos también rechazan.

Lo cierto es que esa cifra de 35 años tampoco aparece ni entre los compromisos del Gobierno con Bruselas ni en la documentación de las instituciones comunitarias, que por ahora se limitan a constatar que en el cuarto trimestre de 2022 tendrá que entrar en vigor "la legislación relativa a la adecuación del periodo de cómputo, extendiendo el periodo de cómputo" de las pensiones.

Pero, toda vez que ese debate tendrá que abrirse en los próximos meses y que la cifra que el ministro Escrivá manejó hace apenas un año era la de los 35 años, los morados advierten ya de que su posición sigue siendo la de rechazar la medida y de que, si la parte socialista mantiene esa propuesta, no la apoyarán.