Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no han dejado pasar la oportunidad de felicitar a su hija en común, Alana Martina, que este viernes ha cumplido cuatro años. En sus respectivas cuentas de Instagram, la pareja ha dedicado unas cariñosas palabras a la pequeña.

"¡Muchas felicidades, princesa de papá! Que tengas un feliz día, mi amor", ha escrito el futbolista del Manchester en su último post, donde ha incluido dos fotografías con su hija: en la primera, ambos aparecen jugando en un columpio, mientras en la segunda se muestran muy felices jugando en el jardín.

Por su parte, la modelo ha publicado muchas más fotografías y vídeos de Alana, que se deja ver a distintas edades vestida de princesa y Superman, jugando con un perro y toqueteando el mando de una videoconsola.

A la espera de gemelos

El pasado 28 de octubre, la pareja anunciaba que serán padres de gemelos. Orgullosos, ambos suelen presumir de tener una familia numerosa: en 2017 dieron la bienvenida a Alana Martina, la hermana de Cristiano Ronaldo Jr. y los mellizos Eva y Mateo, quienes, para la modelo, son como sus hijos.

"Mi deseo de maternidad es más fuerte que nada. Espero tener más hijos", expresó Georgina hace apenas un año. Ahora, poco tiempo después, la pareja ha cumplido su sueño con la próxima llegada, en primavera, de sus nuevos retoños. De hecho, según informó ¡Hola!, Georgina está embarazada de tres meses.

En otra intervención, también recordaba que no iba a dejar que el cuidado sobre sus hijos eclipsara sus proyectos profesionales: "Aunque para mí mis hijos son lo más importantes, soy una mujer y deseo trabajar y ser autónoma. No debo descuidar mi esfera profesional y me gusta trabajar en el campo artístico".

Asentados en Manchester

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se encuentran en una nueva etapa, consolidando su relación mientras aprovechan su vida juntos en Reino Unido.

El Manchester United fichó al jugador portugués, y eso significó muchos cambios para él: nuevo país, nuevo entorno, nueva escuela para sus hijos y, por supuesto, nuevo hogar.

La pareja eligió un colegio de buena clase para asegurarse de que sus hijos recibieran una educación adecuada fuera de España, algo que salta a la vista tras leer la descripción de los valores de esta nueva escuela: "Combinación de altos estándares académicos con un excepcional desarrollo personal y un programa extracurricular".