C. Tangana cancela sus conciertos en el Primavera Sound 2022

El cantante C. Tangana ha cancelado sus conciertos previstos en el Primavera Sound 2022, ha anunciado el festival barcelonés este viernes a través de su cuenta de Twitter.

"Sentimos informar que, por incompatibilidades de agenda, los shows de C. Tangana previstos para Primavera Sound 2022 finalmente no podrán celebrarse. Lamentamos los inconvenientes que estos cambios puedan ocasionar", reza el comunicado.

El festival, que tiene sus entradas agotadas, se celebrará durante dos fines de semana con programación entre el 2 y el 12 de junio.

Este año, el festival tiene un cartel encabezado por The Strokes, Nick Cave, Gorillaz, Dua Lipa, Becky C, entre otros. En concreto, C. Tangana, que no se ha pronunciado al respecto, tenía previsto actuar ambos fines de semana.