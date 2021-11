Un incendi en una casa d'Asp deixa cinc intoxicats per fum, entre ells un bebé de 9 mesos

El foc s'ha originat passades les 14.00 hores al menjador d'una planta baixa situada al carrer Kennedy, 4. Aquesta part de la vivenda ha quedat totalment calcinada, mentre que la resta de la vivenda també s'ha vist afectada pel fum, segons han informat fonts del consorci.

Així mateix, la parella que vivia en l'immoble ha pogut eixir sense necessitat d'ajuda fora de l'edifici al carrer amb el bebé en braços. Els tres han sigut traslladats al centre de salut per la Creu Roja en estar afectats per intoxicació de fum. Igualment, s'ha hagut d'evacuar a una anciana i un xiquet, els qui també han sigut traslladats al centre sanitari per intoxicació de fum.

El fum de l'incendi ha afectat a les zones comunes de l'edifici i a l'escala pel que va caldre confinar als veïns de les plantes superiors per a evitar més intoxicacions per fum. En l'operatiu han intervingut mitja dotzena de bombers del parc d'Elx.