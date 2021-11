María Lapiedra se derrumba en 'Sálvame' y niega su regreso a los 'striptease': "¡Os encanta destruir parejas!"

María Lapiedra ha vivido este viernes una de sus peores tardes en Sálvame, donde ha estallado en lágrimas por las últimas informaciones que el programa maneja sobre su vida privada.

El espacio de Telecinco le informaba recientemente a Gustavo González que su pareja llevaba una doble vida, pues había vuelto a aceptar hacer bailes privados con hombres. Esto no le gustó nada al tertuliano, que estalló en el plató.

"Es terrible, tengo ganas de llorar. Me parece repugnante que esté maquinando esa posibilidad. Me siento traicionado y para mí esto es una deslealtad", lamentó este jueves el colaborador televisivo, totalmente consternado.

Sin embargo, el paparazi no ha sido el único que se ha mostrado visiblemente afectado por este anuncio, ya que este viernes le ha tocado sufrir a la propia María, que ha negado lo que Sálvame venía afirmando desde hacía dos días.

Esto de #salvame no tiene nombre ayer destruyen a una persona poniéndola de lo peor !!! Y hoy resulta que las pruebas que ayer eran buenas hoy son falsas #lapiedra #marialapiedra #gustavo #telecinco #Mediaset pic.twitter.com/ocLw6KoeVK — AⓂE (@alonso_amd) November 12, 2021

"Hace años que no hago bailes privados, he tirado los trajes de enfermera", le ha dicho Lapiedra a Carlota Corredera. "No tengo Bizum ni Gustavo ni yo. ¿Dónde están las fotos? ¡Quiero verlas!", ha añadido antes de romper a llorar.

Corredera ha asegurado que el espacio producido por La Fábrica de la Tele dispone de conversaciones comprometedoras que darían a entender que la invitada habría retomado la ocupación laboral que desempeñaba hace años.

"¡Os encanta destruir parejas!", ha exclamado, entonces, Lapiedra. "Es una etapa de mi vida que me arrepiento mucho de haberlo hecho", ha subrayado, afirmando que tenía "ganas de desaparecer".

"No por favor, no digas eso", le ha respondido Corredera, que, tras verla tan afectada, ha explicado que no podían comprobar "si el baile se realiza o no".