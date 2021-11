El Consell amplia fins el 2023 el règim transitori de retribucions addicionals del professorat universitari

El Ple del Consell ha acordat mantindre el règim transitori de retribucions addicionals del professorat universitari sobre retribucions del personal docent i investigador contractat laboral i retribucions addicionals del professorat universitari fins al 31 de desembre de 2023. Es tracta del decret que permet abonar la productivitat variable acadèmica al professorat universitari.

L'executiu autonòmic assenyala que el decret 174/2002, de 15 d'octubre del Govern valencià, regula la possibilitat d'assignar retribucions addicionals al professorat universitari, així com els termes, condicions, requisits i quanties de les mateixes, en funció de mèrits de docència, investigació i gestió, acreditats per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP).

No obstant això, es va fixar un període de temps que permetia a les universitats seguir aplicant l'anterior sistema de retribucions addicionals, regulat en la Llei orgànica 11/1983, de Reforma Universitària, en tant es produïa l'adaptació al nou sistema retributiu. Aquest període de transició es va ampliar progressivament fins al 31 de desembre de 2020.

Transcorreguts els terminis sense que s'haja produït una total adaptació al nou sistema retributiu, el Consell ha acordat ampliar fins a desembre de 2023 la possibilitat d'aplicar l'anterior sistema de retribucions addicionals al professorat universitari, sense que la quantia puga superar, de forma individual, el 40% de les retribucions que pels conceptes de sou i complement de destinació els corresponga.

Al seu torn, les universitats públiques valencianes que amb anterioritat al Decret 174/2002 tingueren establides retribucions addicionals, podran afegir a eixes retribucions addicionals, un complement de productivitat variable acadèmica des de 2021 a 2023, orientat a la valoració personalitzada dels índexs d'activitat docent i d'activitat investigadora del professorat, que tinga en compte elements d'activitat i dedicació docent, formació docent, investigació, desenvolupament tecnològic, transferència de coneixements i gestió que no estiguen ja inclosos en les retribucions addicionals aprovades amb anterioritat.

No obstant això, si la quantia que resulta en aplicar els criteris de retribucions establits en el Decret 174/2002 és superior a la resultant d'aplicar la Llei anterior, l'interessat tindrà dret a renunciar al règim transitori, i podrà acollir-se als criteris establits en el nou decret, detalla el Consell.

Per la seua banda, des de la Universitat Politècnica de València (UPV) han celebrat aquesta decisió i recalquen que, d'aquesta manera, s'autoritza a la institució a pagar la productivitat variable acadèmica, un component de les retribucions addicionals del PDI que la Intervenció General de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic no va permetre incloure en els salaris del professorat de la UPV dels anys 2019 i 2020, en considerar que no tenia cobertura legal en la normativa autonòmica.

El rector de la UPV, José E. Capilla, ha assenyalat, a través d'un comunicat, que "aquest assoliment suposa el compliment" d'uns dels compromisos i preocupacions que tenia quan va accedir al Rectorat.

Capilla ha explicat a més que, quan va accedir al càrrec el passat 1 de juny, la situació que es va trobar era que s'estava tramitant un decret que no incloïa la productivitat variable acadèmica". "Però gràcies a l'important esforç per part de tots s'ha pogut resoldre en un temps rècord", s'ha congratulat.

En 2002 la Generalitat va aprovar el decret que regulava la creació d'una retribució addicional per al professorat de les universitats públiques valencianes i que es basava en la consecució de diferents objectius.

En eixe moment, la UPV ja aplicava una millora complementària d'aquest tipus, per la qual cosa la regulació va servir per a donar-li cobertura legal. Malgrat això, en 2019, la Intervenció General de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic va determinar que un dels tres components inclòs en les retribucions -la productivitat variable acadèmica- no tenia empara en la normativa autonòmica. En el cas dels components referents a mèrits i tasques de gestió, el PDI si que ha seguit rebent les retribucions.

Pagament en la nòmina de novembre

La publicació del nou decret, agreguen des de la Politècnica, "posa fi a dos anys de protestes i el PDI rebrà les quantitats corresponents al 2021 en la nòmina d'aquest mes de novembre". Mentre, la UPV seguix buscant la fórmula per a resoldre els endarreriments dels anys 2019 i 2020, l'import dels quals està reservat en una partida del pressupost de la UPV, a punt per a abonar-se quan es resolga l'encaix normatiu.

Finalment, el rector Capilla (UPV) ha anunciat que el seu equip començarà ja a treballar per a la regulació del complement a partir de l'any 2024, posat el decret actual inclou només la regulació per als anys 2021, 2022 i 2023.