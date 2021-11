Alenza Trío llenará el Almudín de música vocal de Falla, Garía Abril, Fauré, Sonia Megías y Matilde Salvador

Los asistentes podrán escuchar 'Far, far from each other' de 'Three Songs' de Frank Bridge; Kein Echo y Lockung de 'Vier Lieder' de Joseph Glaeser; Les Berceaux de Gabriel Fauré; On dit! de Jules Massenet; El paño moruno, 'Seguidilla murciana' y Jota de 'Siete Canciones Populares' de Manuel de Falla; '¿Té acuerdas?' y 'Procesión' de Sonia Megías; A la vora voreta, Jo faria y Juguem a jugar de la obra 'Aires de Canción' de Matilde Salvador; 'Al Mar' de Isabel Latorre y Camiño longo y Foliada de las 'Canciones Xacobeas' de Antón García Abril.

Fundado en 2016, el repertorio de Alenza Trío alcanza desde el romanticismo hasta la música de la actualidad. Uno de los principales objetivos del trío es la recuperación de obras originales para la formación, poco programadas, así como encargos de nueva creación.

Al mismo tiempo, hace un trabajo de adaptación de grandes obras del repertorio vocal y se preocupa para visibilizar la obra de compositoras de todos los tiempos.

El trío ha actuado en festivales y ciclos de toda España e importantes compositoras como Claudia Montero, Ángeles López Artiga o Sonia Megías han escrito adaptaciones de sus obras expresamente para Alenza Trío.

Cada uno de sus proyectos "nace de la complicidad de estas tres músicas, con un objetivo en común: la escucha de sus interpretaciones en una cura directa que aúna análisis y conocimiento profundo del texto, y su transmisión al público desde la emoción", destacan desde el auditorio municipal.