Planas destaca que treballa per a marcar excepcions a l'obligatorietat de tots els agricultors a cotitzar com a autònom

Planas, després de reunir-se a València amb la consellera d'Agricultura, Mireia Mollá, i el sector citrícola, ha admès que es tracta d'una qüestió que està causant "preocupació" als agricultors i confia que es puga resoldre en "uns dies".

Sobre aquest tema, ha explicat que l'origen d'aquesta problemàtica està en la valoració que es dona a una modificació legal que es va introduir en un dels decrets lleis que es van aprovar durant la pandèmia per a donar precisament "una millor resposta a la situació dels autònoms", la disposició sisena inclosa en el Reial decret 15/2020 de 21 d'abril, i que efectivament es pot "llegir com una obligació d'estar donat d'alta en el sistema de Seguretat Social com a autònom" a tot el que tinga ingressos per la seua explotació agrària.

Per açò, ha explicat que des del seu departament estan en converses amb el Ministeri d'Inclusió Social per a "fer un aclariment de l'aplicació de la norma" i que "es fixe que els agricultors a temps parcial o que es dediquen al camp com a activitat complementària no han d'estar necessàriament d'alta com a autònoms en el Sistema de Seguretat Social agrària", sinó que aquests casos hauran d'estar-ho en el règim que marque la seua activitat principal.