Echa a andar la comisión de Igualdad del PP gallego, que reivindica: "No tenemos una mujer líder, somos miles"

El órgano lo presidirá la vicesecretaria Raquel Touriño, quien ha reivindicado este viernes, en una comparecencia con el secretario general de la formación, Miguel Tellado, que el PPdeG no tiene "una mujer líder" sino "miles".

"El PP de Galicia no tiene una mujer líder, somos miles de mujeres líderes que confían en este partido para seguir liderando en igualdad", ha aseverado, en una rueda de prensa en la que Tellado ha destacado para este órgano se contará con "distintos perfiles femeninos y masculinos" que representan diferentes sensibilidades y áreas.

"No creemos en la igualdad que enfrenta a las mujeres con los hombres, sino que la vemos como una meta en la que tenemos que trabajar de forma conjunta", ha reivindicado Tellado, convencido de que no se puede permitir "desandar el camino recorrido en las últimas décadas" y de que la igualdad "no tiene siglas".

Por este motivo, ha reivindicado que el PPdeG permanece "apartado de extravagancias, del populismo, de la demagogia y de quienes emplean un tema tan serio como arma partidista" porque "la única manera en la que hay que utilizar las armas es para luchar contra la desigualdad".

ACTUAR "CON HECHOS"

En su intervención, el secretario general de los populares gallegos ha reivindicado que el PPdeG defiende la igualdad "con hechos concretos y medidas objetivas, no solo con pancartas".

Y como ejemplo, ha aludido al proyecto de presupuestos de la Xunta para 2022, que crecen en el área de Igualdad un 14% hasta alcanzar los 31,4 millones de euros -más de 13 millones se destinarán a la sensibilización y promoción de la igualdad en todas las esferas de la vida y 18 millones se dirigirán a la lucha contra la violencia machista y al tratamiento integral de las víctimas-.

Finalmente, ha anticipado que la Comisión de Igualdad del PPdeG se centrará en "cuestiones clave" como el fomento de la conciliación dentro de sus entidades, la promoción de vocabulario no sexista, la formación en materia de recursos existentes, así como la promoción de mociones y proyectos sobre igualdad o medidas contra la violencia machista.

En el turno de preguntas, Tellado ha esgrimido que quienes usan la igualdad para confrontar "están en la misma posición" ya procedan y estén ubicados "en la izquierda o en la derecha". Touriño, por su parte, ha defendido que lo relevante es que quien esté al frente del partido "sea una persona eficiente y capaz de liderar a toda la sociedad, sea hombre o mujer".

"La finalidad es que los gallegos estén bien representados y vean mejoradas sus vidas", ha zanjado.

TELLADO SUSCRIBE LAS PALABRAS DE FEIJÓO

En otro orden de asuntos, ya ratificado el nombramiento de Enrique Arnaldo para el Tribunal Constitucional (TC), Tellado ha sido preguntado al respecto y se ha limitado a referir que "suscribe" las palabras que pronunció su jefe de filas y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Preguntado acerca de si le parecía idónea la propuesta, Feijóo evitó pronunciarse y remitió al partido para cualquier evaluación del "currículo" de Arnaldo, al tiempo que recordó que él, "como es natural", no fue consultado para la adopción de la decisión "en sentido positivo ni negativo".