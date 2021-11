La Conselleria d'Illueca tindrà un segon lloc directiu per a gestionar fons europeus d'Habitatge

El Consell ha autoritzat la creació d'un segon lloc de treball de director o directora de Programa en la Vicepresidència Segona i Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, dirigida per Héctor Illueca, per a la Gestió dels Fons Europeus del programa 431.99 'MRR Habitatge i Rehabilitació per a la Recuperació Econòmica i Social', segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

El Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, que regula els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, se centra en dues línies d'actuació: 'Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials' i 'Programa de construcció de vivendes en lloguer social en edificis energèticament eficients'.

Aquestes línies, que gestionarà la Vicepresidència Segona i Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, inclouen programes d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri, suport a les oficines de rehabilitació, rehabilitació a nivell d'edifici, millora de l'eficiència energètica en vivendes, i d'ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

A més, també inclou ajudes a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients. Aquest Pla de Recuperació "estableix un conjunt de reformes i inversions que permetran avançar específicament en matèria de rehabilitació edificatoria residencial, impulsant aquesta activitat a través de mesures en l'àmbit regulador i el finançament per a la creació d'un entorn favorable, i d'impuls de la vivenda en lloguer social com a instrument efectiu al servici de l'exercici del dret constitucional".

Donada l'envergadura dels programes a desenvolupar per la Vicepresidència Segona i per a millorar la capacitat organitzativa, "es considera necessària l'autorització per a la futura creació d'un director o directora de programa addicional a fi de millorar l'agilitat, eficàcia i eficiència requerides en la gestió dels fons europeus". La contractació de la persona seleccionada es vincularà a la gestió de fons europeus on es fixarà expressament la seua durada, que serà d'un màxim de quatre anys.