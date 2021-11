Condemnat un agent bancari de Viver (Castelló) a dos anys de presó per quedar-se amb més de 200.000€ de clients

La secció primera de l'Audiència Provincial de Castelló ha condemnat a dos anys de presó a un agent bancari de Viver (Castelló) per quedar-se amb més de 200.000 euros de clients després d'aconseguir un acord el fiscal, l'acusació i la defensa.

Així, la Sala ha condemnat a l'acusat per un delicte d'apropiació indeguda en concurs medial amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil, amb la concurrència dels atenuants de dilacions indegudes -com molt qualificada- i de confessió, i li imposa una multa de 1.080 euros i estableix, en concepte de responsabilitat civil derivada del delicte, una indemnització per a l'entitat bancària amb 151.547,55 euros.

La sentència dona com provat que l'acusat va ser agent col·laborador d'una entitat bancària de Viver. Entre febrer de 2011 i març de 2014 es va apropiar de 204.882,36 euros dels comptes dels clients, per al que va realitzar reintegraments en efectiu per valor de 199.994,86 euros dels comptes d'aquests clients, i va evitar que s'adonaren de tal operació a través de la simulació de la contractació de dipòsits o la mecanografia de saldos i operacions falses en les llibretes d'estalvi dels mateixos que mai resultaven comunicades a l'entitat bancària.

Així mateix, també l'acusat es va apropiar de 4.887,50 euros entregats per aquests clients en metàl·lic per a l'abonament en els seus comptes, diners que finalment no era abonat en el compte, i se'ls entregava resguard d'ingrés a aquests que l'acusat no comptabilitzava.