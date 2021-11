El Ayuntamiento de Madrid quiere subir el taxímetro 0,05 euros por kilómetro... y los taxistas piden más: "Es insuficiente"

Nueva disputa entre el sector del taxi y el Ayuntamiento de Madrid. El Consistorio propone que las tarifas del sector, fijadas por el propio Ayuntamiento, se incrementen en cinco céntimos por cada kilómetro recorrido, un aumento que recaería sobre el cliente. Sin embargo, La Federación Profesional del Taxi cree que 3.000 taxistas no podrían sobrevivir con esta subida que considera "insuficiente".

Esta subida se produciría a partir del 1 de enero de 2022 y se aplicaría a las tarifas 1,2,3 y 7, lo que supone un incremento ponderado máximo del 1,4% sobre las actuales. Así figura en la propuesta de régimen tarifario que elevará este jueves a la Comisión de Precios del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid para su aprobación, según recoge el Consistorio en un comunicado.

Además, se sugiere la creación de una nueva tarifa, la tarifa 8, que persigue el objetivo de "impulsar el uso del taxi para viajes largos". Con ella, se permite mantener el precio de la actual tarifa 1 (1,10 euros por kilómetro), de manera que, cuando un viaje que empieza con tarifa 1 supere 15 kilómetros de recorrido, comenzará a funcionar automáticamente la tarifa 8 con un precio por kilómetro de 1,10 euros. La tarifa 8 se aplicará de lunes a viernes de 7 a 21 horas.

Tarifas que no se regulan por el IPC

La actualización de precios supone un esfuerzo para el sector, ya que no se iguala el régimen tarifario a la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) del transporte de la Comunidad de Madrid, tomando como referencia los meses de junio de 2019 a junio de 2021, que ha supuesto una diferencia del 3,01%.

Y esta es precisamente la mayor queja del sector del taxi respecto a esta subida. Que el IPC ha crecido "sustancialmente" y el incremento no absorbe el desembolso que tienen que hacer. "Técnicamente se ha hecho una bajada de tarifas porque un 1,4% no absorbe los costes de explotación en combustible" ha dicho el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, en declaraciones a Europa Press.

Sin embargo, el Ayuntamiento alega que en la fijación de las tarifas se han tenido en consideración la evolución de los índices de precios, la "mejora de la calidad del servicio del taxi" y el coste que supone para los titulares de las licencias, la necesidad de ofrecer a los ciudadanos un servicio con un coste equilibrado y la situación económica derivada de la crisis sanitaria producida por la Covid-19.

Una subida no negociada con el sector

Asimismo, Sanz ha aseverado que el sector se ha enterado "a través de la prensa" de esta sugerencia municipal, lo que entienden que muestra la "falta de transparencia que caracteriza" al Gobierno local. Para la FPTM se está "hurtando" al taxi la posibilidad de participar y presentar ante organismos oportunos sus peticiones, algo que no pasaba "desde hace muchos años".

"Han precarizado de nuevo el sector con la aprobación, sin comunicación al propio sector, de las nuevas tarifas que empezarán a aplicarse en 2022", han insistido desde la federación en un comunicado. Además, han cifrado en 3.000 nos trabajadores que "no saben si podrán sobrevivir" con este aumento de las tarifas teniendo que soportar los 3.000 euros del coste del cambio de taxímetros y los 500 del bucle magnético.

Pero, por su parte, el Consistorio ha asegurado que este texto es el resultado de reuniones mantenidas con las asociaciones sector, la Federación Profesional del Taxi, la Asociación Gremial de Autotaxi, Élite Taxi Madrid y la Asociación Madrileña del Taxi.

¿Qué tarifas cambiarán?

Con este aumento de cinco céntimos, este sería el nuevo panorama de tarifas al que se tendrá que enfrentar el cliente. La tarifa 1 se aplicará laborables de lunes a viernes de 7 a 21 horas, la 2: todos los días de 21 a 7 horas y sábados, domingos y festivos en el municipio de Madrid de 7 a 21 horas.

Por su parte, la 3 (carrera mínima del aeropuerto) se aplicará las 24 horas de todos los días del año para los servicios con origen en los puntos de parada de las terminales de pasajeros del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y destino en el exterior de la M-30 con recorrido inferior a 9,5 kilómetros.

Una vez superados (o tiempo inicial equivalente), el taxímetro continuará contabilizando en la tarifa que le corresponda, teniendo su reflejo correspondiente en el módulo tarifario. La carrera mínima del aeropuerto no será de aplicación para los servicios precontratados.

En el caso de la tarifa 4 (tarifa fija del aeropuerto) se aplicará las 24 horas de todos los días del año para los servicios con origen o destino en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y destino u origen en el área interior de la M-30. No admite la suma de ningún suplemento ni de la cuantía fijada para los servicios precontratados.

Por su parte, la 7 será para las 24 horas de todos los días del año para los servicios con recorrido inferior a 1.450 metros. Superados (o tiempo inicial equivalente), el taxímetro continuará contabilizando en la tarifa que le corresponda, teniendo su reflejo correspondiente en el módulo tarifario.

Se aplicará a los servicios con origen en paradas de taxi situadas en las estaciones de ferrocarril de Atocha y Chamartín; en las estaciones de autobuses de avenida de América y Sur Méndez Álvaro y en el recinto del Parque Ferial Juan Carlos I. Esta tarifa no será válida para los servicios precontratados o aquellos que tengan origen en las estaciones y destino en el aeropuerto, en los que se aplicará la tarifa 4.

Por último, la 8 se aplicará los laborables de lunes a viernes de 7 a 21 horas. Superados los 15.000 metros recorridos en servicios iniciados en la tarifa 1, automáticamente se iniciará la tarifa 8 teniendo su reflejo correspondiente en el módulo tarifario.