València commemora el Dia de la Diabetis amb tests al carrer per a esbrinar el risc de patir-la

Segons Estudio Valencia3, a la Comunitat Valenciana hi ha més de 700.000 persones amb diabetis, però el 40 per cent no ho saben. A més, segons l'Associació Valenciana de Diabetis (AVD), la pandèmia 9 ha suposat que baixara l'atenció a les persones amb diabetis "quasi un 40% a la Comunitat Valenciana i ha provocat més amputacions i agreujament de complicacions".

Per açò, els dies 13 i 14 de novembre se celebrarà aquesta campanya, sota el nom 'Valencia Pone el foco en la Diabetes', de 10.00 a 14.00 hores, amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis. Es tracta d'una iniciativa fruit de la col·laboració del consistori amb l'Associació Valenciana de Diabetis (AVD) i la Fundació DiabetesCERO (Dt0).

A més, l'Ajuntament de València il·luminarà amb llum blava els edificis i monuments més emblemàtics, com a part de la campanya global d'International Diabetes Federation 'Haga brillar una luz por la diabetes'.

L'AVD i la Delegació de la Fundació Dt0 han promogut aquesta campanya entre els seus voluntaris i voluntàries en diferents localitats de la Comunitat Valenciana per a "posar l'accent blau en les persones amb diabetis i en l'accés a l'atenció en diabetis", segons ha explicat AVD en un comunicat.

Durant la setmana del 8 al 14 de novembre es realitzaran xarrades i activitats que es podran consultar en la web de l'AVD. La presidenta de l'associació, Marta Carreres, ha reivindicat l'accés als tractaments i accions que podrien contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb diabetis.

En concret, ha demanat hospitals de dia especialitzats en diabetis, rutes assistencials idèntiques en les diferents àrees de salut sense oblidar a la població pediàtrica, més educació i educadores en diabetis per a les persones amb diabetis, més formació per al personal sanitari, consultes interdisciplinàries quan sorgeixen complicacions associades a la diabetis, accés a noves tecnologies-tractaments, unitats especialitzades, assistència psicològica, infermeria escolar i educació nutricional".

"La Covid-19 ha suposat que baixara l'atenció a les persones amb diabetis quasi un 40% a la Comunitat Valenciana i ha provocat més amputacions i agreujament de complicacions. La diabetis s'ha convertit en un problema alarmant de salut global, una pandèmia en el segle XXI no trasmisible", ha advertit.

El delegat de la Fundació DiabetesCERO (Dt0) a la Comunitat, Víctor Montes Morlanes, ha afegit que "l'accés a la investigació, potenciar-la i impulsar-la serà clau perquè la nostra societat avance i aconseguim curar la diabetis tipus 1". "Actualment està patologia autoinmune afecta a més de 19 mil xiquets, xiquetes i persones adultes a la Comunitat Valenciana", ha advertit.