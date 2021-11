Sonia Ferrer, en 'Ya es mediodía': "Estoy esperando a que José Luis Moreno me pague unas Campanadas"

El escándalo en el que está implicado José Luis Moreno parecía haber quedado en un segundo plano hasta que han salido a la luz unos audios de unos amigos íntimos del productor en los que le califican de "mala persona, amoral y de estar mal de la cabeza". Además, lo acusan de haber despedido a un compositor musical por querer cobrar una factura.

"Ni siquiera tiene autocrítica para decir 'me he pasado tres pueblos' o 'voy a intentar reconducir la situación'. Yo no entiendo qué quiere hacer con abogados, ¿van a denunciar a Alejandro Roemmers después de haberle sacado el dinero?", se puede escuchar en una conversación telefónica mantenida por dos trabajadores de Moreno.

En la mañana de este viernes, Ya es mediodía ha recordado estos audios y los colaboradores del matinal han aprovechado para dar su opinión acerca del escándalo. Así, Sonia Ferrer ha señalado: "Yo todavía estoy esperando a que me pague unas campanadas. La verdad es que no lo había comentado nunca porque nunca había visto la oportunidad y, sobre todo, porque siempre he tenido claro que nunca me iba a pagar".

Ante la atónita mirada del resto de sus compañeros, Ferrer ha agregado: "Digo yo, que está arruinado este hombre, pero esa casa es muy grande. Eso no se limpia solo. Yo cada vez que veo la casa desde arriba pienso que ahí tiene que haber gente trabajando. ¿Cómo los paga? ¿Cómo lo hace? Porque a mí no me ha pagado.

Además, la colaboradora ha explicado que, más tarde, la llamaron para participar en una serie producida por José Luis Moreno y que se negó, puesto que "había una factura pendiente". Por su parte, Rosa Benito ha señalado que ella también ha trabajado con el productor y que ella sí recibió el salario correspondiente.