Compromís demana que es declare el 2 d'agost com a Dia de la Dansa Tradicional Valenciana

El portaveu de Cultura de Compromís en Els Corts, Jesús Pla, ha presentat una iniciativa en la qual demana que les institucions treballen amb la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana i amb la resta del sector per a declarar el 2 d'agost com a Dia de la Dansa Tradicional Valenciana, així com dotar-la de valor i reconeixement al llarg de tot l'any.