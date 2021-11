Puig aposta per una executiva més reduïda amb una "renovació important" i "persones valuoses en la societat"

Així s'ha pronunciat Puig en declaracions als mitjans al començament del Consell Territorial del PSPV-PSOE en el Congrés de Benidorm, un conclave d'"esperança" on els socialistes esperen donar "la resposta als grans problemes que té la societat valenciana i buscar solucions per a la immensa majoria".

En aquest sentit, Puig espera "atraure a més gent" i ha recalcat que aquest projecte "no és per a una part segmentada" de la societat sinó per al seu conjunt. Així, ha definit al PSPV com un "partit per a la convivència, per a la immensa majoria" i que busca acabar amb la polarització i la "situació de fanatisme".

Respecte a l'executiva, ha mostrat el seu desig de "generar permanentment nous equips i vincular a persones de diferents generacions" en una "aliança intergeneracional fonamental". A més, ha insistit a qualificar el PSPV com un "partit obert" que busca "representar a la gran majoria".

Preguntat pel paper que ha de tindre el PSPV a Espanya, davant l'assistència de companys del PSC com Salvador Illa, ha garantit que la seua intenció és participar activament en "tots els debats", com ara amb el finançament autonòmic, la deslocalització o l'abolició de la prostitució.

"La Comunitat Valenciana ja està liderant alguns debats i ací anem a estar", ha recalcat, amb l'objectiu d'anar cap a "una Espanya més plural i compromesa a l'espai federal" perquè és on el seu partit es troba "a gust".

"TOTES LES PERSONES SÓN VALUOSES"

Preguntat sobre l'exministre José Luis Ábalos i els seus dirigents afins, Puig ha indicat que "en aquest partit s'ha acabat el nominalisme" i que "ací totes les persones són valuoses". "El que es tracta és que tothom aporte allò que pot sumar millor a una causa comuna", ha asseverat.

Sobre aquest tema, ha recordat les paraules de l'alacantí Rafael d'Altamira: "No penses el que ha de fer el teu país per tu, sinó què pots fer tu pel teu país", per la qual cosa ha instat a reflexionar sobre "què pot aportar cadascun a la Comunitat Valenciana".

BENIDORM

El també president de la Generalitat ha destacat l'elecció de Benidorm per al congrés perquè "en si mateixa llança un missatge per al sector que més ha patit en aquesta crisi" i busca "evidenciar el suport dels socialistes al turisme". Un sector que ha defès que ha d'avançar en sostenibilitat i millora salarial perquè supose una "potència enorme" i ajude la recuperació emocional".

També ha desitjat poder assistir durant aquest cap de setmana a algun acte de les festes majors patronals de Benidorm que coincideixen amb el conclave, ja que "és una ciutat que malgrat ser absolutament cosmopolita té unes arrels ben profundes".