Hace un par de semanas, Aurah Ruiz mostró su decepción al ver que un problema técnico en los quirófanos impidió que se realizara su última cirugía estética, una liposucción en las caderas y una intervención en los glúteos para inyectar parte de la grasa extraída de las cartucheras.

La canaria quería hacerse esa intervención porque era algo que le tenía obsesionada, y quería hacerlo antes de su cumpleaños, el 21 de noviembre, para poder "celebrarlo por todo lo alto". Por ello, estaba muy apenada de no haber podido someterse a la intervención.

Quien estaba más que contento por ello era su novio, Jesé Rodríguez: "Me alegro de que no haya salido el tema de la operación porque no te hace falta. Estás muy bien, eres superguapa y no sé por qué tienes que operarte".

Aun así, finalmente Aurah pudo hacerse la operación a tiempo, aunque quizá pase su día especial aún con problemas postoperatorios. La exconcursante de GH VIP ha mostrado en su último vídeo de Mtmad, aún bajo los efectos de un poco de anestesia, la faja que lleva en los glúteos y las caderas tras la operación, así como los moratones que le han salido.

"Estoy muy contenta", dijo, pues aseguró que se había visto desnuda y estaba feliz con el resultado. Pero Jesé Rodríguez, aunque la ve muy guapa, le pidió que no volviera a pasar por quirófano.

"Dice que no me tengo que operar más y me ha prohibido hacerme otro tipo de operación. Le dije que me iba a hacer otra cosa y me ha dicho que no, negativo", declaró Aurah Ruiz.