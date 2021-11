La Guàrdia Civil porta al jutge a 236 conductors a la Comunitat a l'octubre per delictes contra seguretat vial

D'aquests 236 conductors, 57 circulaven sense permís o llicència, 167 ho feien sota els efectes de begudes alcohòliques, tres perexcés de velocitat, set per conducció temerària, un per abandonar el lloc de l'accident i un altre més per conduir amb presència de drogues en l'organisme.

Per províncies, en la de València es va actuar contra 27 conductors per mancar de permís o llicència, 70 per conduir sota els efectes de l'alcohol, tres per conducció temerària, dos per excés de velocitat, un per abandonar el lloc de l'accident i un altre més per conduir amb presència de drogues en l'organisme.

En la de Castelló, es va actuar contra nou conductors per mancar de permís o llicència, 28 conductors tots per conduir sota els efectes de l'alcohol i un per conducció temerària. En la província d'Alacant, va haver-hi 21 conductors posats a disposició judicial per mancar de permís o llicència, 69 per conduir sota els efectes de l'alcohol, tres per conducció temerària i un per excés de velocitat.