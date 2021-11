El Rei Felip VI presidirà la cerimònia dels Premis Rei Jaume I a València

La cerimònia tindrà lloc a les 12.00 hores a la Llotja dels Mercaders de la capital del Turia i allí s'entregaran els guardons als premiats de les sis categories: Premi Rei Jaume I Investigació Bàsica 2021 per a Licia Verde; Economia per a Antonio Cabrales; Investigació Mèdica 2021, que ha recaigut en Eduard Batlle; Protecció Medi ambient, per a Fernando Valladares; Noves Tecnologies 2021, que ha guanyat Nuria Oliver, i a l'Emprenedor, Benito Jiménez.

Aquests premis compten amb el patrocini d'Air Liquide Healtcare, Caixabank (Investigació Mèdica), Fundación Iberdrola (Protecció del Medi ambient), Ajuntament de València (Noves Tecnologies) i Mercadona, EDEM, AVE (Emprenedor).

A més, les distincions compten amb el suport d'entitats com a Autoritat Portuària de València, Boluda Corporació Marítima, Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, Fundació Banc Santander, Pavasal, RNB, SPB, Grup Vectalia i CEV.

Existeixen en l'actualitat sis guardons, cadascun d'ells dotat amb 100 mil euros i una medalla d'or. Es reconeixen com els premis "de major prestigi per a l'activitat realitzada a Espanya i és un dels millor remunerats del país".

Els premiats de cada categoria tenen el compromís de "destinar una part de l'import del premi a la investigació i l'emprenedoria a Espanya", conclouen des de l'organització.