El PP ya negocia con Vox el apoyo a los presupuestos y se abre a hablar de la gratuidad de la educación no obligatoria

El PP y Vox están centrados en cristalizar un acuerdo que permita que la Comunidad de Madrid tenga unos nuevos presupuestos en 2022. El responsable regional de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha reconocido este viernes que ambas formaciones van "en la buena dirección" y que espera avances en la negociación "más pronto que tarde". El consejero de Isabel Díaz Ayuso, además, se ha mostrado abierto a hablar de la gratuidad de las etapas educativas no obligatorias, una de las peticiones que ha puesto sobre la mesa el grupo parlamentario que lidera Rocío Monasterio a cambio de votar 'sí' al proyecto de Cuentas.

"Negociar es aceptar mutuamente", ha aseverado Fernández-Lasquetty durante el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum que ha protagonizado en el hotel Mandarin Oriental Ritz. "Vox habla de cheques educativos para las etapas no obligatorias: estamos dispuestos a hablar de ello. Estamos, de hecho, empezando a hablar de ello", ha remarcado.

El responsable autonómico ha señalado que se está trabajando sobre el documento de peticiones que le ha remitido Vox al Gobierno. En estas conversaciones, ha señalado, no ha habido "retrocesos". Fernández-Lasquetty está confiado en fraguar un acuerdo parlamentario y que las Cuentas del año que viene queden aprobadas en los plenos del 21 y el 22 de diciembre. De hecho, espera enmiendas a la totalidad, pero no del grupo de Monasterio, que sí presentaría parciales porque es la única vía que queda para que sus peticiones se plasmen en el marco presupuestario.

"Espero enmiendas a la totalidad, y espero que todas ellas lleguen desde la izquierda", ha señalado el consejero del PP. "Otra cosa no me parecería coherente, o sería para mí inesperada y espero que no se produzca", ha añadido en referencia a una hipotética enmienda a la totalidad de Vox, sin nombrarles.

Para Fernández-Lasquetty, la bronca política que acaeció este jueves en la Asamblea "no afecta absolutamente en nada" a la negociación de los presupuestos para 2022, aunque Vox fue uno de los grupos parlamentarios que abandonó el hemiciclo cuando la presidenta de la Cámara, María Eugenia Carballedo, expulsó a una diputada del PSOE que afirmó en la tribuna que el hermano de Díaz Ayuso "se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar".