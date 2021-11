Puig es manifestarà el 20N contra l'infrafinançament autonòmic però "sense anar contra ningú"

Després de l'obertura del XIV Congrés del PSPV, Puig ha assegurat que "per descomptat" que participarà en la marxa que coincideix amb el quart aniversari de la gran manifestació pel finançament i que ho farà "com en tot moment, amb una reivindicació justa".

"L'infrafinançament és absolutament inassumible", ha recalcat, remarcant que no vol fer d'aquest debat una qüestió identitària sinó buscar la igualtat, ja que el PSOE "va nàixer per a la igualtat". Ha insistit a més en què la singularitat de les autonòmiques no pot afectar al fet que tots els espanyols siguen iguals "visquen on visquen".

Per tant, Puig ha defès "amb total claredat" que la manifestació del 20N és necessària per a evidenciar una vegada més la necessitat de reformar el finançament i ha reiterat la seua intenció d'acostar postures entre les CCAA, ja que "sense acord no hi haurà nou model".

Aquesta setmana ha recordat la participació del conseller d'Hisenda, el socialista Vicent Soler, en una trobada a Galícia sobre finançament, a més de garantir que seguirà mantenint reunions "de manera bilateral i multilateral per a convéncer de la necessitat de mantindre l'Estat del Benestar". "Estaré com he estat en tot moment al costat d'una reivindicació justa", ha abundat.