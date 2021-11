Sandra Gómez, presidenta del XIV Congrés del PSPV

"La presència de Sandra Gómez és fonamental per a nosaltres i, per descomptat, compta en tot moment amb el suport de la direcció", ha asseverat el president de la Generalitat, Ximo Puig, qui serà revalidat el diumenge com a líder del partit com a únic aspirant.

Puig també ha destacat, a preguntes dels periodistes després de la foto de família del conclave, que la nova executiva tindrà en compte la paritat i servirà per a projectar l'essència del partit, que ha lligat als valors de la Comunitat Valenciana.

La pròpia Gómez ha donat a conéixer en Twitter la seua elecció, manifestant que per a ella és un honor i que demostra que "València està en el centre de les coses importants".