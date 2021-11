Experto apunta escasez de documentación en la parte francesa sobre el Sitio de Logroño "y eso ha dado lugar a cuentos"

Brumont ha intervenido esta mañana en la segunda y última jornada del Congreso Internacional de Historia 'V Centenario del Sitio de Logroño', que, en estas dos sesiones, recorre, "desmitifica" y arroja luz sobre buena parte de lo ocurrido en aquel episodio vivido en la capital riojana hace ahora 500 años.

El historiador se ha referido a cómo se hacía la guerra en aquellos momentos, y ha apuntado que, en el caso de la guerra entre Francia y Navarra, por ejemplo, "desde la entrada por San Jean de Pied-de-Port hasta la toma de Fuenterrabía", con momentos de "guerra de la época, semifeudal, con tropas privadas, y otra, más moderna, con el uso de la artillería, y sobre todo, de espías".

"Querían saber -ha añadido- qué pasaba a uno y a otro lado del Pirinero, y en las respectivas cortes". Pero el problema, ha puntualizado Brumont, "era la lentitud, tardaban 8 ó 10 días, y, para entonces, las órdenes del rey podían no ser eficaces".

Así, ha puesto como ejemplo que "cuando pensaban que estaban aún en Pamplona, ya estaban en Logroño y entonces, las órdenes para no entrar en Castilla ya no tenían sentido, no se podían cumplir, porque ya estaban, de modo que no podemos saber si la orden de entrar en Castilla fue de Asparrot o del propio rey de Francia".

A ello ha sumado que las cartas que se enviaban "no son totalmente claras, y, además, los portadores de esas cartas también eran portadores de mensajes orales, que, muchas veces, eran más importantes que lo escrito en las cartas que se sabía que podían caer en manos del enemigo".

De este modo, Brumont ha reseñado que "la dificultad está en la documentación, que, por parte francesa hay poca, no se habla mucho del Sitio, porque no duró mucho y estaban, además, ocupados en salvarse y en salvar Navarra, algo que finalmente no se consiguió".

"Así que no hay evidencias de aspectos materiales, como las tropas o los cañones que tenían, o la razón de porqué se marcharon. Y eso ha dado lugar a gran cantidad de cuentos, como que se anegaron los campamentos o que se introdujeron falsos soldados entre los franceses, por ejemplo. No hay nada de eso en los papeles", ha asegurado.

Por su parte, el concejal de Patrimonio y Centro Histórico, Adrián Calonge, ha destacado que el Congreso Internacional "está sirviendo para poner sobre la mesa todo lo que actualmente se sabe sobre el Sitio de Logroño", una ciudad que, en 1521, "era centro de los dominios hispánicos de Carlos I".

Estaba aquí, ha señalado, el Consejo de Regencia "y el paso por Logroño no es casual, intentaban hacerse con la ciudad porque intentaban abrirse camino en una Castilla aún desgarrada tras la revuelta de los Comuneros".

Pero, ha añadido, en aquel año, además, "se estaba desarrollando también la toma de Tenochtitlán y la circunnavegación del globo de Magallanes y Elcano". "1521 fue el año en el que podemos decir que la globalización ya es una realidad. Por poner un caso, un paquete de un bien no perecedero producido en Logroño podía llegar a Japón sin problema, porque la ruta ya se conocía en el siglo XVI", ha afirmado.

A estas consideraciones ha añadido Calonge el repaso que se va a hacer a la figura de Adriano de Utrecht "que fue un Papa clave para la derrota de los Comuneros y para el desarrollo de Logroño, porque fue muy amigo de la ciudad".

Y, entre todo el "interesantísimo" contenido del Congreso, el concejal ha subrayado que "estamos muy satisfechos con el desarrollo" del encuentro, con la práctica totalidad de las 80 plazas cubiertas "y noticias muy positivas sobre el Congreso".

"Y con las líneas de investigación que se han planteado que siguen abiertas, con el 'corpus' ya colgado en internet, y, para el próximo año, esperamos otra OTRI, la publicación de estas actas y más cosas que iremos anunciando sobre el V Centenario del inicio de la construcción del Revellín y de voto de San Bernabé", ha concluido Adrián Calonge.