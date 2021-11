PP: "Para Sánchez la pandemia ha terminado al dejar a la Región sin el fondo Covid para hacer frente a los gastos"

Así lo ha puesto de manifiesto Marín junto con el presidente del Comité de Alcaldes del PPRM, Joaquín Buendía, el vicesecretario general de Participación del PPRM y alcalde de Ulea, Víctor López, y la portavoz del PPRM, Miriam Guardiola.

Marín ha detallado que "contaremos con 422 millones de euros menos para mejorar el bienestar del millón y medio de murcianos", a lo que ha apuntado que "es una reducción injustificada que nos hará más difícil prestar los servicios de calidad que merecen los ciudadanos de la Región".

Sin embargo, ha lamentado el 'popular', "no hay dinero para gastos de la Covid, pero sí para subida de sueldos para Sánchez, todos sus ministros y todos sus asesores", punto en el que ha añadido, "en una clara muestra de que no tienen ningún rigor y no tienen ninguna vergüenza". Por el contrario, el Gobierno de López Miras no ha incorporado ninguna partida de subida salarial para altos cargos.

Por si fuera poco, el vicesecretario ha destacado que "el injusto sistema de financiación autonómica, que tanto tiempo venimos reclamando desde todas las autonomías, castiga a la Región de Murcia con 160 millones de euros menos", a lo que hay que sumar también "una reducción del objetivo de déficit, que lleva a la comunidad a contar 146 millones de euros menos".

Por eso, Marín ha remarcado que "instamos a la ministra Montero y a Sánchez a que dote con urgencia con el fondo Covid que recibió la Comunidad en el año 2021 para prestar los servicios de calidad que los murcianos merecen" porque, ha matizado, "sin esos fondos va a ser muy complicado mantener esos niveles de atención que tan buen resultado dieron el año pasado".

Por su parte, el presidente del Comité de Alcaldes del PP y primer edil en Alcantarilla, Joaquín Buendía, ha anunciado que el PP va a liderar una "ofensiva" en todos los ayuntamientos de la Región, a través de una moción que se va a presentar en los 45 municipios. Con esta acción, al igual que se hizo cuando se logró que "Sánchez no confiscara los ahorros de los ayuntamientos", pretendemos "volver a ganarla para exigir al Gobierno de España lo que es de justicia".

Así, se solicitará al Gobierno Sánchez que dote de manera urgente de un fondo Covid en los mismos términos que se articuló en el ejercicio 2021. "La ayuda que hemos recibido en los ayuntamientos ha sido del Gobierno de López Miras, por lo que pedimos al Estado que dote a la Comunidad Autónoma para que tenga la capacidad de seguir haciéndolo".

Además, se pedirá que se modifique de forma urgente el sistema de financiación autonómico porque es "una reivindicación de todas las comunidades autónomas, independiente del color político". Así, Buendía ha recordado que "la Región de Murcia percibe 800 millones menos al año por este sistema injusto heredado de Zapatero, 2 millones de euros al día", con los que se pueden construir 250 colegios, 140 institutos o financiar 33.000 plazas en centros de mayores.

En el mismo orden, los alcaldes y portavoces del PP pedirán en la moción que mientras no se modifique el sistema de financiación, se articule un fondo Transitorio que corrija las deficiencias y provea de una financiación adecuada para afrontar los servicios públicos de la Región de Murcia.

Buendía ha denunciado el "tremendo abandono del Gobierno de Sánchez a los ayuntamientos durante la pandemia". "En vez de ayudar, el Ejecutivo central, no ha devuelto aún el IVA que nos corresponde del año 2017, ni ha abandonado las cantidades prometidas en el fondo Covid, ni todas las del fondo de transporte", ha dicho el alcalde, quien ha hecho alusión también "al castigo sistemático de Sánchez con los presupuestos para 2022 destinados a la Región de Murcia".

Con todo, el primer edil ha remarcado que "los ayuntamientos hemos sido los grandes olvidados por el Gobierno de Sánchez, sin embargo, el Gobierno de López Miras en ningún momento nos ha dejado solos haciendo efectivos sus compromisos".

De hecho, "el Ejecutivo regional ha destinado a los municipios 7 de cada 10 euros de lo invertido para hacer frente a la pandemia, mientras que el Gobierno de Sánchez solo 3 de cada 10", por lo que "pedimos a los alcaldes socialistas que se sumen a las mociones que elevamos porque, por encima de todo, está la defensa de la Región de Murcia".