El voto de calidad de la alcaldesa frena una propuesta de Foro para cumplir el convenio del Plan de Vías de 2019

Así ha ocurrido en la segunda sesión del Pleno del Debate del Estado del Municipio, donde se han aprobado 23 de las 38 propuestas de resolución presentadas por los grupos municipales.

González ha usado también el voto de calidad para impedir que saliera adelante otra propuesta de Foro para elaborar un plan compensaciones a "afectados" por la Ordenanza de Movilidad y una de Vox para aumentar plazas de aparcamientos.

Por su parte, todas las propuestas de PSOE e IU -socios de Gobierno- han salido adelante, como la de crear una Mesa Sectorial de Turismo con la participación de los agentes implicados en el sector.

Esta propuesta, que ha contado no obstante con el voto en contra de Vox y la abstención del PP, contempla también que, una vez integrado Turismo en el Centro Municipal de Empresas, se modifique la composición de su Consejo de Administración para dar cabida a las asociaciones y entidades del sector.

Se ha aprobado además, por unanimidad, instar al Gobierno central a que haga el despliegue necesario para que la zona rural tenga la conectividad que le asegure una correcta cobertura de Internet y telefonía móvil.

Otra de las propuestas aprobadas, con el solo voto en contra de Foro y Vox, es impulsar las medidas de promoción y control que garanticen una gestión de residuos más sostenible.

También se ha acordado, con solo el voto en contra de Vox, el impulsar la innovación social, para el desarrollo de las políticas, programas y prestaciones sociales.

Asimismo, y pese al voto en contra de Vox, se ha aprobado el impulsar un programa educativo que complemente y refuerce desde la prevención y la educación la actividad de los recursos de atención a las victimas de agresiones sexuales.

Por último, se ha aprobado otra propuesta para la creación de una mesa intergeneracional, que sirva de instrumento de interrelación y coordinación de los diferentes planes estratégicos municipales.

CIUDADANOS

En el caso de Ciudadanos, todas sus propuestas han salido adelante, cuatro de ellas por unanimidad. Sobre estas últimas, una consiste en solicitar autorización al Ministerio de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública para la convocatoria de, al menos, una plaza fija de bombero por turno, con carácter excepcional.

Las otras tres son: la creación de un Consejo Sectorial de Movilidad; elaborar un plan de inversiones para la zona rural; e instar a la Junta del Gobierno Local a presentar antes de finalizar el año un plan de choque para reducir el plazo en la tramitación y concesión de licencias urbanísticas.

Se aprobado también, con la sola abstención del PP, el instar a la Junta de Gobierno a que se proceda de forma urgente a elaborar un proyecto definitivo para el Muro de San Lorenzo, respetando la legalidad urbanística vigente y buscando el máximo consenso posible.

Otra de las propuestas de Ciudadanos aprobadas, en este caso con el voto en contra de Vox, busca promover desde el Patronato Deportivo Municipal un grupo de trabajo para ahondar en las causas del abandono de la práctica deportiva en la pubertad, sobre todo en niñas.

En cuanto a Foro, ha visto aprobadas, por unanimidad, tres de sus seis propuestas. Una es establecer contacto con la Universidad de Oviedo con el fin de que el proyecto municipal para la implantación en la ciudad del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se adapte el máximo posible a las necesidades de la institución académica.

En este punto, la alcaldesa ya ha aclarado que si la Universidad se lo pide, darán toda la documentación que precise, pero no modificarán de oficio el proyecto presentado por Foro.

Las otras dos iniciativas son la realización de un estudio de viabilidad económica sobre la recuperación de la piscina de la Universidad Laboral y, por otro lado, modificar los estatutos sociales del Centro Municipal de Empresas (Impulsa) para dar cabida en él a las entidades del sector turístico, de manera análoga, como mínimo, a la que tenían en el de Divertia.

PODEMOS

Podemos-Equo Xixón, en su caso, ha logrado que se aprobaran dos de sus seis propuestas de resolución. La primera para instar a los gobiernos autonómico y central a disponer la partida económica suficiente, en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, para tener antes del final del presente mandato una estación ferroviaria, así como para que haya una dotación presupuestaria suficiente para iniciar las obras del vial de Jove.

En la otra piden adoptar las actuaciones necesarias para desarrollar todas las medidas del Plan de Normalización Llingüística de Xixón en los plazos establecidos.

También dos han sido las propuestas del PP aprobadas, ambas por unanimidad. Una es referente a instar al Gobierno regional a reforzar la Atención Primaria y la segunda a instar al Gobierno central a consignar la inversión necesaria para dar cumplimiento a los compromisos pendientes con Gijón, tales como vial de Jove, los accesos a El Musel o el Plan de Vías.

En cuanto a Vox, cuatro han sido las propuestas de resolución que han sido aprobadas. Una de ellas es incrementar el número de patrullas policiales, especialmente en fines de semana en lugares de ocio nocturno, con el solo voto en contra de Podemos-Equo.

Las otras tres son: que se tomen las medidas para evitar la proliferación de pintadas y grafitis en fachadas; que se realicen campañas sobre salud mental en colegios e institutos como prevención del suicidio; y el rediseño de las líneas de Emtusa.

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Gijón, Alberto López-Asenjo, no ha sacado adelante ninguna de sus dos propuestas; una para restituir de manera inmediata la circulación de vehículos en el Muro y otra una comparecencia de la alcaldesa sobre el Plan de Vías.

Entras las propuestas no aprobadas, está una del PP para mantener las corridas de toros en la ciudad y otra de Vox para destinar el dinero de Cooperación a cubrir necesidades de los gijoneses.

NO CAER EN LA FICCIÓN

Durante el debate, la portavoz del PSOE, Marina Pineda, ha dejado claro que el exigir mayores inversiones en los PGE no garantiza que se cumplan, pero sí cree que debe haber las partidas suficientes para las actuaciones que se correspondan en el año.

Sobre el Plan de Vías, ha animado a no "caer en la ficción" de que la estación intermodal pueda estar construida en este mandato. Y en respuesta a Podemos-Equo, ha indicado que si no hay IBI diferenciado es porque no negociaron "de forma razonable".

El portavoz de IU, Aurelio Martín, en su caso, ha rechazado urgir a ArcelorMittal a poner el filtro del sinter cuando tienen previstas inversiones medioambientales mayores. Para él, más que el filtro, es importante quitar el sinter. También ha señalado que Arcelor sacará a información pública la semana próxima las medidas para compensar la falta de filtro.

Por otro lado, ha asegurado a Podemos-Equo que la Renta Social Municipal se puso en un momento coyuntural y actualmente "no tiene encaje legal".

Por otro lado, Foro ha señalado al PP que no es "muy coherente" que PP les apoye su propuesta de respetar el convenio de 2019 cuando un día antes estaban negociando "cómo romperlo".

Y si bien Ciudadanos ha coincidido con Martín en dar tiempo a ArcelorMittal, Foro ha afeado a este último que le dé tiempo a esta empresa pero no a los gijoneses que no pueden cambiar coche. Podemos-Equo, por su lado, también se ha quejado de la laxitud con Arcelor y ha recriminado a IU, además, que antes defendían la Renta Social que no apoyan ahora.